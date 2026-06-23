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Muerte de Gaspi: la teoría del documental secreto que alimenta las sospechas

La hipótesis del atentado volvió a cobrar fuerza tras conocerse detalles de un presunto proyecto audiovisual entre Gaspi y Oliver Tree.

23 de junio 2026 · 14:00hs
Muerte de Gaspi: la teoría del documental secreto que alimenta las sospechas.

Muerte de Gaspi: la teoría del documental secreto que alimenta las sospechas.

El trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, en el que murieron el influencer argentino Gaspar Prim Díaz "Gaspi", el cantante estadounidense Oliver Tree y otras cuatro personas, sumó un nuevo capítulo de repercusión mediática luego de que el padre del youtuber afirmara que, a su entender, "fue un atentado".

A partir de esas declaraciones, los periodistas Jorge Rial y Viviana Canosa abordaron en televisión una teoría que comenzó a circular en la comunidad de creadores digitales y que vincula la tragedia con un presunto intento de silenciamiento.

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La hipótesis que sacude el caso Gaspi: un documental, Hollywood y muchas preguntas

Durante una emisión de su programa, Rial aseguró haber recibido información de una fuente que consideró confiable y que aportaría una nueva mirada sobre el accidente ocurrido en Brasil.

Según la versión expuesta por Rial, el trasfondo del caso podría estar relacionado con decisiones recientes tomadas por Oliver Tree en el plano profesional. De acuerdo con lo señalado al aire, el músico se había desvinculado de una importante corporación discográfica para desarrollar su carrera de manera independiente y tenía prevista una gira internacional para julio.

En ese contexto, Tree habría comenzado a publicar en redes sociales videos vinculados a teorías conspirativas de internet y a supuestos secretos de la élite de Hollywood.

Siempre según lo manifestado en el programa, ese contenido habría generado un acercamiento entre el artista y Gaspi. "Gaspi se habría contactado con Oliver tras ver esos videos y ambos estaban evaluando la posibilidad de realizar un documental o una entrevista sin filtros para redes sociales, aprovechando la exposición global del músico", explicaron los conductores, al señalar que el proyecto podría haberse dado a conocer en los próximos meses.

Pese a la repercusión de la hipótesis, tanto Rial como Canosa remarcaron la necesidad de tratar el tema con cautela. Ambos señalaron que, por el momento, se trata de versiones y especulaciones que circulan en ámbitos digitales y que no existen pruebas públicas ni informes periciales que confirmen oficialmente la existencia de un sabotaje o atentado.

Mientras tanto, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil continúa con la investigación técnica sobre las irregularidades detectadas en los helicópteros involucrados.

En paralelo, seguidores de Gaspi reclamaron en redes sociales mayor rapidez y transparencia en el avance de las pesquisas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Gaspi documental Muerte
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