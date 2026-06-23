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Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

El uruguayense Adrián Viso se subió al podio en Perú al finalizar en el tercer puesto en la prueba de lanzamiento de jabalina.

23 de junio 2026 · 10:09hs
Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

El atletismo entrerriano volvió a destacarse en el plano internacional de la mano de Adrián Viso. El atleta de Concepción del Uruguay obtuvo la medalla de bronce en lanzamiento de jabalina durante la primera edición del Campeonato Iberoamericano U20, certamen que se desarrolló del 19 al 21 de junio en la pista de la Videna, en Lima, Perú.

Representando a la Selección Argentina, Viso tuvo una destacada actuación en una final de altísimo nivel y alcanzó una marca de 65,70 metros, registro que le permitió subir al tercer escalón del podio y aportar una de las siete medallas que consiguió la delegación nacional en el certamen.

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La prueba fue ganada por el venezolano Orlando Fernández Guzmán, quien lanzó 69,85 metros para quedarse con la medalla de oro. La presea de plata quedó en manos del brasileño Pietro Pereira Silva, con 65,97 metros, apenas por delante del entrerriano.

Entrerrianos que quedaron a un paso de subir al podio

La actuación de Viso sobresalió dentro de una importante presencia de atletas de Entre Ríos en el equipo argentino. También tuvieron participación destacada Carmela Cocco, quien finalizó cuarta en lanzamiento de martillo con una marca de 57,79 metros, quedando muy cerca de la zona de medallas. En la misma especialidad, pero entre los varones, Gael Luis Cardozo culminó quinto con un registro de 61,43 metros.

Por su parte, Nicolás Cousillas ocupó el quinto puesto en salto en largo tras alcanzar los 7,29 metros, mientras que Lucas Demián Miño también concluyó en la quinta ubicación en lanzamiento del disco con una marca de 51,65 metros.

El medallero argentino en el Iberoamericano U20

En el medallero general, Argentina cerró una positiva participación con un título, cuatro medallas de plata y dos de bronce. La única medalla dorada llegó a través de María Angelina Muga, quien se consagró campeona en heptatlón con 4.997 puntos.

Las preseas de plata fueron obtenidas por Manuel Vilela en decatlón (6.772 puntos), Irene Pernía en los 3.000 metros (9:35.04), Valentina Rosa Velárdez en los 1.500 metros (4:27.11) y Maira Milagros Rosas en lanzamiento de disco, donde estableció su mejor marca personal con 49,93 metros.

Además del bronce conseguido por Viso, la otra medalla de ese color para la delegación argentina fue obra del mediofondista Salvador Lucero en los 3.000 metros con obstáculos, prueba en la que registró un tiempo de 9:01.16.

De esta manera, Entre Ríos volvió a tener representación en el podio de una competencia internacional, ratificando el crecimiento de sus atletas en las categorías formativas y consolidando el protagonismo de la provincia dentro del atletismo argentino.

Adrián Viso Entrerrianos Iberoamericano U20
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