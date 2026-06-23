Uno Entre Rios | Hanks

Tom Hanks habló sobre una posible "Toy Story 6" y el miedo a que lo reemplacen con IA

El actor, que le da voz a Woody en la versión original en inglés, se refirió a la continuidad de la saga tras el exitoso estreno de la quinta película

23 de junio 2026 · 15:15hs
Tom Hanks se refirió a la posibilidad de que hagan una nueva Toy Story sin su participación

Tom Hanks se refirió a la posibilidad de que hagan una nueva "Toy Story" sin su participación

Tom Hanks habló sobre el futuro de “Toy Story", una de las sagas más queridas del universo Disney/Pixar. Acaba de estrenar la quinta película, que está haciendo récords de taquilla en todo el mundo. Sólo en Argentina, en su primera semana en cartelera convocó al ochenta por ciento de la gente que asistió a salas.

El actor de “Náufrago” es quien históricamente le pone la voz a Woody en la versión original en inglés. Hace más de treinta años que interpreta al entrañable vaquero de juguete, y se refirió sobre la posible continuidad de la saga y su trabajo en ella.

Tom Hanks se refirió a la posibilidad de que hagan una nueva Toy Story sin su participación

Tom Hanks habló sobre una posible "Toy Story 6" y el miedo a que lo reemplacen con IA

“Si van a hacer otra ‘Toy Story’, más vale que valga la pena. Más vale que sea excelente. Más vale que indague en alguna temática y que no sea simplemente alargar algo porque a la gente le gusta. Sin dudas es un negocio corporativo, no voy a negar eso. Pero a menos que sea buena, nueva, fresca, no hay razón para hacer otra”, dijo en diálogo con el medio Entertainment Weekly.

Tom Hanks y el miedo de ser reemplazado por la IA

En este sentido, “Toy Story 5” llega siete años después de su antecesora y con una premisa muy contemporánea: la comunidad de juguetes protagonista compite por la atención de la niña Bonnie contra una tablet. Las críticas han sido mayoritariamente positivas y destacan la mirada que la película propone sobre la incidencia de la tecnología en adultos e infancias.

Hanks se refirió también a la posibilidad de que el estudio haga una nueva “Toy Story” incluso sin su participación o visto bueno. “La pregunta sería si pueden armar o no una versión de mí. Cada palabra que grabamos para ‘Toy Story’ está guardada de manera digital en algún lado, así que podrían construir lo que se les antoje”, afirmó, a sabiendas de los avances de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, existen por el momento leyes en Estados Unidos que buscan proteger a los actores y figuras públicas del uso o manipulación indebida o no consentida de su imagen o su voz a través de IA u otros medios tecnológicos.

A pesar de la creciente afinidad de algunas figuras de Hollywood con esta herramienta, el sindicato de actores SAG-Aftra viene de llevar adelante un paro de casi un año junto a los actores de voz y movimiento para videojuegos, con el objetivo de asegurar reglas claras y compensaciones debidas para el sector, de cara al uso de IA. En el paro de actores de cine y televisión, que tuvo lugar en 2023, también se negociaron cláusulas respecto a la regulación de la IA en Hollywood.

Hanks Toy Story IA
Ver comentarios

Lo último

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

Tom Hanks habló sobre una posible Toy Story 6 y el miedo a que lo reemplacen con IA

Tom Hanks habló sobre una posible "Toy Story 6" y el miedo a que lo reemplacen con IA

Ultimo Momento
Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

Tom Hanks habló sobre una posible Toy Story 6 y el miedo a que lo reemplacen con IA

Tom Hanks habló sobre una posible "Toy Story 6" y el miedo a que lo reemplacen con IA

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Un día como hoy pero de 1968 se produjo la tragedia de la Puerta 12

Un día como hoy pero de 1968 se produjo la tragedia de la Puerta 12

Policiales
Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Ovación
Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

La provincia
Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

Salud cardiovascular: el frío no es obstáculo para la actividad física

Salud cardiovascular: el frío no es obstáculo para la actividad física

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la intalacion de la planta asfáltica

Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la intalacion de la planta asfáltica

Dejanos tu comentario