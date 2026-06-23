APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

El Rojo derrotó 85 a 81 a Recreativo en el inicio de las semifinales del Torneo Apertura de la APB. Este martes abrirán la serie Ciclista-Olimpia.

Talleres derrotó este a Recreativo por 85 a 81 en el estadio Raúl Bibi Gómez y se adelantó 1-0 en una de las llaves correspondiente a las semifinales del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

El conjunto local dominó gran parte del encuentro y llegó al último cuarto con una ventaja que parecía darle tranquilidad. Sin embargo, el Bochas reaccionó en el tramo final, elevó su intensidad defensiva y logró acercarse en el marcador, generando incertidumbre hasta los últimos segundos.

Pese a la remontada del visitante, el Rojo logró sostener la diferencia en el cierre para quedarse con una importante victoria en el inicio de la serie.

La figura del partido fue Tobías Motura, quien lideró al dueño de casa con 25 puntos y terminó como máximo anotador del encuentro.

Como siguen las semifinales del Apertura de la APB

La serie entre Talleres y Recreativo continuará este miércoles desde las 21 en el estadio Antonio Zorzet, donde el local buscará igualar la llave y forzar un tercer partido, mientras que Talleres intentará cerrar la clasificación a la final.

Por otra parte, este martes se pondrá en marcha la otra semifinal del certamen. Desde las 21 Ciclista recibirá a Olimpia en el estadio Juan Baglietto por el primer juego de la serie.