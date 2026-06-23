Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

El Rojo derrotó 85 a 81 a Recreativo en el inicio de las semifinales del Torneo Apertura de la APB. Este martes abrirán la serie Ciclista-Olimpia.

23 de junio 2026 · 09:07hs
APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

Prensa APB

Talleres derrotó este a Recreativo por 85 a 81 en el estadio Raúl Bibi Gómez y se adelantó 1-0 en una de las llaves correspondiente a las semifinales del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

El conjunto local dominó gran parte del encuentro y llegó al último cuarto con una ventaja que parecía darle tranquilidad. Sin embargo, el Bochas reaccionó en el tramo final, elevó su intensidad defensiva y logró acercarse en el marcador, generando incertidumbre hasta los últimos segundos.

Talleres fue el mejor de la fase regular del campeonato de la APB.

APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

Ciclista se ubicó entre los cuatro mejores equipos del Torneo Apertura. 

APB: Ciclista completó el cuadro de semifinales

Pese a la remontada del visitante, el Rojo logró sostener la diferencia en el cierre para quedarse con una importante victoria en el inicio de la serie.

La figura del partido fue Tobías Motura, quien lideró al dueño de casa con 25 puntos y terminó como máximo anotador del encuentro.

Como siguen las semifinales del Apertura de la APB

La serie entre Talleres y Recreativo continuará este miércoles desde las 21 en el estadio Antonio Zorzet, donde el local buscará igualar la llave y forzar un tercer partido, mientras que Talleres intentará cerrar la clasificación a la final.

Por otra parte, este martes se pondrá en marcha la otra semifinal del certamen. Desde las 21 Ciclista recibirá a Olimpia en el estadio Juan Baglietto por el primer juego de la serie.

APB Talleres Torneo Apertura
Noticias relacionadas
apb: talleres y olimpia avanzaron a semifinales

APB: Talleres y Olimpia avanzaron a semifinales

apb: recreativo, el primer semifinalista del torneo apertura

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

Jugadores y cuerpo técnico del equipo de la APB con el trofeo.

La APB se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Infantiles

Estudiantes y Ciclista será el primer partido de este lunes por la APB.

APB: se juegan los segundos partidos de los cuartos de final del Torneo Apertura

Ver comentarios

Lo último

Parques Nacionales: el Gobierno abrió los retiros voluntarios

Parques Nacionales: el Gobierno abrió los retiros voluntarios

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

Ultimo Momento
Parques Nacionales: el Gobierno abrió los retiros voluntarios

Parques Nacionales: el Gobierno abrió los retiros voluntarios

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

Hospital Paranacito sumó equipo de diagnóstico por imágenes

Hospital Paranacito sumó equipo de diagnóstico por imágenes

Portugal busca reaccionar ante Uzbekistán tras un debut decepcionante

Portugal busca reaccionar ante Uzbekistán tras un debut decepcionante

Policiales
Un motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de la retroexcavadora

Un motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de la retroexcavadora

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Ovación
Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

Mariano Werner disconforme en comparación con los Chevrolet

Mariano Werner disconforme en comparación con los Chevrolet

Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

La provincia
La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

Hospital Paranacito sumó equipo de diagnóstico por imágenes

Hospital Paranacito sumó equipo de diagnóstico por imágenes

Alerta en La Floresta: mujeres denuncian acoso sexual callejero de un sujeto en moto

Alerta en La Floresta: mujeres denuncian acoso sexual callejero de un sujeto en moto

En seis años, Paraná registró una caída del 38% en la cantidad de viajeros alojados

En seis años, Paraná registró una caída del 38% en la cantidad de viajeros alojados

SMN: continúa el alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos

SMN: continúa el alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos

Dejanos tu comentario