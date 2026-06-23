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Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

La propuesta gratuita reunió a más de 700 personas en el Centro Cultural La Vieja Usina y el Domo Interactivo MiradorTec. Hubo clases, meditaciones, música en vivo, charlas y un espacio para emprendedores entrerrianos

23 de junio 2026 · 13:26hs
Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

Más de 700 personas participaron de la celebración del Día Internacional del Yoga en La Vieja Usina, Paraná. La propuesta, abierta y gratuita, reunió actividades vinculadas al bienestar, la cultura y la vida comunitaria en distintos espacios del centro cultural provincial.

La Vieja Usina reunió a más de 700 personas por el Día Internacional del Yoga

La jornada fue organizada por Yogasana Comunidad junto a la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Las actividades se desarrollaron en el Centro Cultural La Vieja Usina y el Domo Interactivo MiradorTec.

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Durante el encuentro se realizaron clases de yoga, meditaciones guiadas, charlas, propuestas de bienestar, música en vivo y un Mercadito Consciente integrado por emprendedores de distintos puntos de la provincia. Las condiciones climáticas acompañaron la programación y permitieron que cientos de personas compartieran las actividades al aire libre.

Más allá de la convocatoria, la celebración favoreció el intercambio entre docentes, emprendedores, organizaciones, instituciones y participantes. El espacio permitió generar nuevos vínculos y fortalecer redes de colaboración en torno a prácticas relacionadas con el bienestar físico, mental y emocional.

La propuesta contó con la participación de un amplio equipo de profesores, voluntarios y más de veinte emprendimientos entrerrianos que aportaron conocimientos, experiencias y servicios para el desarrollo de las distintas actividades.

Desde la organización destacaron la importancia de promover espacios accesibles para el encuentro, el aprendizaje y la construcción de comunidad.

Al finalizar la jornada, agradecieron el acompañamiento de quienes participaron de la celebración y de las instituciones, equipos de trabajo, voluntarios y emprendedores que hicieron posible la iniciativa. El balance fue positivo tanto por la convocatoria como por la respuesta de la comunidad, que volvió a encontrar en La Vieja Usina un espacio para compartir experiencias colectivas.

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Paraná Día Internacional del Yoga La Vieja Usina Yoga
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