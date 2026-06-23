Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

La propuesta gratuita reunió a más de 700 personas en el Centro Cultural La Vieja Usina y el Domo Interactivo MiradorTec. Hubo clases, meditaciones, música en vivo, charlas y un espacio para emprendedores entrerrianos

Más de 700 personas participaron de la celebración del Día Internacional del Yoga en La Vieja Usina , Paraná. La propuesta, abierta y gratuita, reunió actividades vinculadas al bienestar, la cultura y la vida comunitaria en distintos espacios del centro cultural provincial.

La jornada fue organizada por Yogasana Comunidad junto a la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Las actividades se desarrollaron en el Centro Cultural La Vieja Usina y el Domo Interactivo MiradorTec.

La Vieja Usina reunió a más de 700 personas por el Día Internacional del Yoga

Durante el encuentro se realizaron clases de yoga, meditaciones guiadas, charlas, propuestas de bienestar, música en vivo y un Mercadito Consciente integrado por emprendedores de distintos puntos de la provincia. Las condiciones climáticas acompañaron la programación y permitieron que cientos de personas compartieran las actividades al aire libre.

Más allá de la convocatoria, la celebración favoreció el intercambio entre docentes, emprendedores, organizaciones, instituciones y participantes. El espacio permitió generar nuevos vínculos y fortalecer redes de colaboración en torno a prácticas relacionadas con el bienestar físico, mental y emocional.

La propuesta contó con la participación de un amplio equipo de profesores, voluntarios y más de veinte emprendimientos entrerrianos que aportaron conocimientos, experiencias y servicios para el desarrollo de las distintas actividades.

Desde la organización destacaron la importancia de promover espacios accesibles para el encuentro, el aprendizaje y la construcción de comunidad.

Al finalizar la jornada, agradecieron el acompañamiento de quienes participaron de la celebración y de las instituciones, equipos de trabajo, voluntarios y emprendedores que hicieron posible la iniciativa. El balance fue positivo tanto por la convocatoria como por la respuesta de la comunidad, que volvió a encontrar en La Vieja Usina un espacio para compartir experiencias colectivas.