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Salud cardiovascular: el frío no es obstáculo para la actividad física

La doctora Natalia Salcedo, explica por qué el sedentarismo invernal es un riesgo y da pautas para entrenar de forma segura pese a las bajas temperaturas

23 de junio 2026 · 14:00hs
Salud cardiovascular: el frío no es obstáculo para la actividad física

Salud cardiovascular: el frío no es obstáculo para la actividad física

Ante la llegada de las bajas temperaturas, surge frecuentemente el temor sobre cómo el frío puede afectar la salud del corazón. Al respecto, la doctora paranaense Natalia Salcedo, médica egresada de la UBA y cardióloga universitaria , brindó precisiones sobre la importancia de no abandonar los hábitos saludables durante la temporada invernal.

El clima frío obliga al corazón a trabajar más para mantener la temperatura corporal. Las bajas temperaturas provocan vasoconstricción (estrechamiento de las arterias), lo que aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el riesgo de problemas cardiovasculares.

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Para mantener el corazón protegido durante los días fríos se debe mantener un abrigo adecuado (uso de gorro, guantes y varias capas de ropa, ya que la cabeza y las extremidades son las zonas por donde más calor se pierde), evitar el esfuerzo extremo (reducir la actividad física intensa al aire libre en horarios como las primeras horas de la mañana o el anochecer, cuando las temperaturas son más bajas), reconocer las señales (prestar atención a síntomas como dolor o presión en el pecho, falta de aire, o fatiga extrema). Las personas mayores o con antecedentes cardíacos deben tener extrema precaución.

Otras de las cuestiones a tener en cuenta son evitar los cambios bruscos de temperatura (pasar de un ambiente calefaccionado al aire libre sin abrigo puede ser peligroso). mantener una alimentación saludable con comidas nutritivas que ayudan al cuerpo a generar energía sin sobrecargar el sistema; tomar la medicación en tiempo y forma y nunca suspender tratamientos por cuenta propia; no fumar y reducir el estrés ya que estos factores empeoran cualquier condición cardiovascular y vacunarse: tanto la vacuna antigripal como la antineumocócica están incluidas en el calendario gratuito para mayores de 65 y personas con factores de riesgo. Previenen infecciones que pueden derivar en infartos.

El miedo al frío y el sedentarismo

La doctora Natalia Salcedo es médica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cardiologa universitaria, especialista en rehabilitación cardiaca (Universidad de Favaloro) y ex presidente de la sociedad de cardiología de Entre Ríos.

En diálogo con UNO señaló que existe una tendencia en la población a permanecer inactiva debido al clima. “El frío afecta al corazón, entonces la gente no sale y se queda quieta por miedo”, explicó Salcedo. Sin embargo, la médica advirtió que el enfoque correcto no es el cese de la actividad, sino tomar los recaudos necesarios para continuar con el movimiento físico, lo cual es vital para la salud cardiovascular.

Recomendaciones para el ejercicio al aire libre

Para quienes prefieren realizar actividades fuera de casa, la especialista destacó que es fundamental elegir adecuadamente los momentos del día. Entre las opciones sugeridas se encuentran la media mañana y tarde; horarios donde las temperaturas suelen ser más moderadas y la hora de la siesta; un momento propicio para aprovechar el máximo calor diurno.

Asimismo, subrayó que, ante condiciones climáticas muy adversas, siempre existe la alternativa de optar por lugares cerrados para realizar ejercicio, evitando así la exposición directa a las temperaturas extremas sin interrumpir la rutina.

frío Salud cardiovascular corazón
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