Uno Entre Rios | Ovación | Gurí Martínez

El Gurí Martínez entre los ganadores en Villaguay

El Karting Entrerriano corrió este fin de semana en Villaguay, donde uno de los vencedores fue Omar Gurí Martínez.

17 de agosto 2026 · 13:44hs
El Gurí Martínez se quedó con el triunfo en la Máster 150. (Foto Archivo)

Gentileza Nico Verdún

El Gurí Martínez se quedó con el triunfo en la Máster 150. (Foto Archivo)

El Karting Entrerriano disputó este fin de semana su sexta fecha de la temporada en el Kartódromo de la Ciudad de Villaguay, donde se vieron carreras finales vibrantes. Entre los ganadores estuvo Omar Gurí Martínez. El Gurí fue el vencedor en la 150 Master y demostró que con 60 años el ex campeón de Turismo Carretera está más vigente que nunca.

El Gurí Martínez en el Karting Entrerriano. (Foto Archivo)

El Gurí Martínez en el Karting Entrerriano. (Foto Archivo)

Con un cielo nublado y ante buen marco de espectadores. En Escuela el ganador fue Santiago Secchi, seguido por Vicente Allodi y Guido Salvetti. En la 150 A se impuso Joaquín Pagola y lo escoltaron Tiziano Cantero y Uriel Rodríguez.

Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic, ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati.

Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic, ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati

Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y quedaron a un paso de la clasificación.

Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y quedaron a un paso de la clasificación

En 150 C ganó Pablo Zapata y después terminaron Lisandro González Barral y Gastón Dubois. En 150 Sin Banco venció Daniel Salvetti y más atrás arribaron Franco Balbuena y Enzo De Zan. En 150 Master ganó Omar Martínez, seguido por Gustavo Mizawak y Edgardo Cauzzi.

En 150 B venció Alejo Weiss y atrás llegaron Malco Estebenet y Heber Lamboglia. En Promocional se impuso Alejandro Pralong Raviol y lo siguieron Iñaki Antivero y Lorenzo Piacenza.

La próxima fecha, 7° de la temporada, se disputará los días 11, 12 y 13 de setiembre en escenario a confirmar.

Gurí Martínez Villaguay karting Entrerriano
Noticias relacionadas
Martín y Ricardo Baucero celebraron en los caminos aledaños a Hernández.

Rally Entrerriano: Martín Baucero se llevó la victoria en Hernández

Entre Ríos se metió en la final del Campeonato Argentino de Infantiles

Entre Ríos se metió en la final del Campeonato Argentino de Infantiles

Una icónica camiseta de Michael Jordan será subastada en más de 10 millones de dólares.

Una icónica camiseta de Michael Jordan será subastada en más de 10 millones de dólares

Conmoción en Italia: un futbolista de la Serie A está grave tras ahogarse en una pileta

Conmoción en Italia: un futbolista de la Serie A está grave tras ahogarse en una pileta

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos prepara una respuesta sanitaria integral ante el impacto eventual del fenómeno El Niño

Entre Ríos prepara una respuesta sanitaria integral ante el impacto eventual del fenómeno El Niño

Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic, ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati

Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic, ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati

Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y quedaron a un paso de la clasificación

Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y quedaron a un paso de la clasificación

Ultimo Momento
Entre Ríos prepara una respuesta sanitaria integral ante el impacto eventual del fenómeno El Niño

Entre Ríos prepara una respuesta sanitaria integral ante el impacto eventual del fenómeno El Niño

Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic, ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati

Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic, ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati

Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y quedaron a un paso de la clasificación

Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y quedaron a un paso de la clasificación

Rally Entrerriano: Martín Baucero se llevó la victoria en Hernández

Rally Entrerriano: Martín Baucero se llevó la victoria en Hernández

Entre Ríos se metió en la final del Campeonato Argentino de Infantiles

Entre Ríos se metió en la final del Campeonato Argentino de Infantiles

Policiales
Barrio Capibá: intensa labor para sofocar el incendio de una vivienda

Barrio Capibá: intensa labor para sofocar el incendio de una vivienda

Paraná: un camión volcó en el Acceso Norte bajo una lluvia torrencial

Paraná: un camión volcó en el Acceso Norte bajo una lluvia torrencial

Paraná: lo siguieron tras verlo escapar, se ocultó en una vivienda y fue detenido

Paraná: lo siguieron tras verlo escapar, se ocultó en una vivienda y fue detenido

Demoraron a dos adolescentes armados en Paraná XVI

Demoraron a dos adolescentes armados en Paraná XVI

Una camioneta chocó contra un poste de alumbrado en Paraná

Una camioneta chocó contra un poste de alumbrado en Paraná

Ovación
Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic, ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati

Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic, ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati

Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y quedaron a un paso de la clasificación

Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y quedaron a un paso de la clasificación

Una icónica camiseta de Michael Jordan será subastada en más de 10 millones de dólares

Una icónica camiseta de Michael Jordan será subastada en más de 10 millones de dólares

El Gurí Martínez entre los ganadores en Villaguay

El Gurí Martínez entre los ganadores en Villaguay

Entre Ríos se metió en la final del Campeonato Argentino de Infantiles

Entre Ríos se metió en la final del Campeonato Argentino de Infantiles

La provincia
Entre Ríos prepara una respuesta sanitaria integral ante el impacto eventual del fenómeno El Niño

Entre Ríos prepara una respuesta sanitaria integral ante el impacto eventual del fenómeno El Niño

Paraná Lee cierra este lunes con Martín Kohan, Josefina Licitra y una amplia agenda cultural

Paraná Lee cierra este lunes con Martín Kohan, Josefina Licitra y una amplia agenda cultural

Granizo en Concepción del Uruguay: hubo piedras de gran tamaño

Granizo en Concepción del Uruguay: hubo piedras de gran tamaño

El programa de Desendeudamiento ya alcanzó a miles de trabajadores entrerrianos

El programa de Desendeudamiento ya alcanzó a miles de trabajadores entrerrianos

Raíz entrerriano-correntina en el Yuchán florecido de Claudio Puntel

Raíz entrerriano-correntina en el Yuchán florecido de Claudio Puntel

Dejanos tu comentario