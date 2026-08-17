El Gurí Martínez entre los ganadores en Villaguay

El Karting Entrerriano corrió este fin de semana en Villaguay, donde uno de los vencedores fue Omar Gurí Martínez.

El Gurí Martínez se quedó con el triunfo en la Máster 150. (Foto Archivo)

El Karting Entrerriano disputó este fin de semana su sexta fecha de la temporada en el Kartódromo de la Ciudad de Villaguay , donde se vieron carreras finales vibrantes. Entre los ganadores estuvo Omar Gurí Martínez. El Gurí fue el vencedor en la 150 Master y demostró que con 60 años el ex campeón de Turismo Carretera está más vigente que nunca.

Con un cielo nublado y ante buen marco de espectadores. En Escuela el ganador fue Santiago Secchi, seguido por Vicente Allodi y Guido Salvetti. En la 150 A se impuso Joaquín Pagola y lo escoltaron Tiziano Cantero y Uriel Rodríguez.

El Gurí Martínez en el Karting Entrerriano. (Foto Archivo)

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En 150 C ganó Pablo Zapata y después terminaron Lisandro González Barral y Gastón Dubois. En 150 Sin Banco venció Daniel Salvetti y más atrás arribaron Franco Balbuena y Enzo De Zan. En 150 Master ganó Omar Martínez, seguido por Gustavo Mizawak y Edgardo Cauzzi.

En 150 B venció Alejo Weiss y atrás llegaron Malco Estebenet y Heber Lamboglia. En Promocional se impuso Alejandro Pralong Raviol y lo siguieron Iñaki Antivero y Lorenzo Piacenza.

La próxima fecha, 7° de la temporada, se disputará los días 11, 12 y 13 de setiembre en escenario a confirmar.