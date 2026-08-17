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Javier Milei homenajeó a San Martín: "Tenemos que seguir el camino de nuestro padre fundador"

El presidente Javier Milei encabezó un acto en el barrio de Retiro donde homenajeó a San Martín en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

17 de agosto 2026 · 17:45hs
Javier Milei homenajeó a San Martín en un nuevo aniversario de su fallecimiento. 

Javier Milei homenajeó a San Martín en un nuevo aniversario de su fallecimiento. 

El presidente Javier Milei encabezó el acto en conmemoración de la muerte de José de San Martín y sostuvo: “No tenemos un pasado al que regresar porque ya sabemos a donde nos conduce, tenemos la libertad como mandato y seguir el camino de nuestro padre fundador”.

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Las palabras de Javier Milei

En el acto que encabezó en Plaza San Martín, donde previamente colocó una ofrenda floral a los pies del monumento del Padre de la Patria, Milei remarcó que San Martín “fue quien nos liberó del yugo español” y “nos dejó un legado inmortal a través de una frase: ‘Seamos libres que lo demás no importa nada’”.

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En su primera actividad oficial tras haber permanecido nueve días en la residencia de Olivos, destacó, el Presidente además, su “gesta esfuerzo y sacrificio” y dijo que “la grandeza de San Martín se vio en haber tomado las armas y liberar a medio continente”.

Por otra parte, se refirió implícitamente a la oposición aseguró que “quienes quieren someternos comienzan por atacar nuestras ideas, nuestras creencias y nuestros valores. Nos quieren hacer creer que el pecado es justo y la justicia es pecado y que el robo está justificado”.

Y siguió: “Defender la libertad que nos legó nuestro General es también defender nuestras ideas y nuestros valores contra aquellos que intentan socavarlos. Y un pueblo libre también requiere de fuerzas de seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias para proteger lo más preciado que tenemos, pues el mal existe y quienes eligen ese camino deben ser sometidos por la fuerza”, manifestó el Presidente.

Más de las declaraciones del Presidente

Posteriormente, señaló que “la gesta sanmartiniana es una fuente permanente de inspiración” para todo el Gabinete de su Gobierno y que la misión que tienen por delante “no es otra que ir más allá de lo que todos creían posible y revivir la llama de la libertad de nuestra Nación”.

A lo que agregó: “Vamos a dar la batalla por la libertad allá donde sea necesario, sin importar el costo, porque eso es lo que el país hoy necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad. Y un Gobierno comprometido con defender estos principios, aun cuando todo el mundo se oponga a ellos, porque son verdaderos. Aún quedan fronteras por cruzar porque Argentina todavía no es el país más libre del mundo pero sí puede serlo. Sabemos que este camino es arduo y también sabemos que hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos", remarcó.

Cerca del final, indicó que el modelo anterior “empobreció” a gran parte de la sociedad, mientras que “una mínima minoría se benefició enormemente” y, por ese motivo, considera que “cuando la voluntad es firme y la dirección es clara, no hay más opción que seguir adelante”.

Y cerró: “No tenemos un pasado al que regresar, porque ya sabemos a dónde nos conduce. Hoy tenemos que tener a la libertad como mandato entre ceja y ceja y seguir el camino de nuestro padre fundador, que nos dejó trazados en la arena y que protegió con la sangre de sus granaderos a caballo”.

Javier Milei San Martín Padre
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