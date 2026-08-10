Antonio Banderas: cuatro películas imprescindibles de su carrera

Antonio Banderas cumple 66 años y la fecha es una buena oportunidad para volver sobre una carrera que atravesó fronteras, géneros y generaciones

Hoy 10 de agosto, Antonio Banderas cumple 66 años y la fecha es una buena oportunidad para volver sobre una carrera que atravesó fronteras, géneros y generaciones.

El actor español pasó de ser uno de los rostros del cine de Pedro Almodóvar a convertirse en una figura internacional, con papeles en dramas, películas de acción, musicales y grandes producciones de Hollywood.

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Philadelphia fue el desembarco de Antonio Banderas en Hollywood.

Del cine español a Hollywood: cuatro películas esenciales de Antonio Banderas

Nacido en Málaga en 1960, Banderas comenzó su carrera cinematográfica en España y encontró en Almodóvar a uno de sus grandes aliados artísticos. Con el tiempo llegó a Hollywood, trabajó junto a figuras como Tom Hanks, Brad Pitt y Madonna y se puso en la piel de uno de los héroes más famosos del cine: El Zorro.

Su trayectoria también tuvo un reconocimiento especialmente importante en 2019, cuando recibió el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes por Dolor y gloria, película que además le valió su primera nominación al Oscar.

A propósito de su cumpleaños, estas son cuatro películas fundamentales para acercarse a las distintas etapas de su carrera.

Desperado (1995)

Antes de convertirse en El Zorro, Banderas ya había demostrado que tenía todo lo necesario para ser una estrella de acción. Desperado, dirigida por Robert Rodríguez, lo convirtió en El Mariachi, un músico convertido en vengador que llega a un pueblo mexicano cargando una guitarra que esconde mucho más que canciones.

La película fue uno de los grandes puntos de inflexión de su carrera internacional. Después de su llegada a Hollywood con Los reyes del mambo y de su participación en Philadelphia, Banderas encontró en Desperado un personaje que combinaba acción, humor y carisma. La película también marcó el comienzo de una colaboración con Rodríguez que continuaría en otras producciones, entre ellas Érase una vez en México y la saga Mini Espías.

La máscara del Zorro (1998)

Si existe un personaje que quedó asociado para siempre con Antonio Banderas, es el Zorro. En La máscara del Zorro, dirigida por Martin Campbell, el actor interpretó a Alejandro Murrieta, un hombre que recibe el legado del legendario justiciero y se convierte en su sucesor. La película combinó aventura, romance y acción y ter

minó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de su carrera.

El papel también significó un importante reconocimiento internacional para Banderas. Por esta película recibió el premio del público al Mejor Actor Europeo de los European Film Awards y fue nominado al Globo de Oro.

La piel que habito (2011)

Una de las grandes reuniones entre Antonio Banderas y Pedro Almodóvar llegó con La piel que habito, un thriller psicológico en el que el actor interpreta al doctor Robert Ledgard, un cirujano plástico obsesionado con crear una piel artificial capaz de resistir cualquier tipo de daño.

La película permitió ver a Banderas en un registro oscuro, contenido y perturbador, muy diferente de los personajes que lo habían convertido en una estrella internacional. La producción compitió en el Festival de Cannes y su actuación recibió una nominación a los Premios Saturn. Fue, además, el reencuentro con Almodóvar después de más de dos décadas desde sus primeros trabajos juntos.

Dolor y gloria (2019)

Si hubiera que elegir una película que sintetiza la madurez artística de Antonio Banderas, Dolor y gloria ocupa un lugar privilegiado.

Nuevamente dirigido por Pedro Almodóvar, el actor interpreta a Salvador Mallo, un director de cine que atraviesa una crisis personal y creativa mientras revisita recuerdos, relaciones y momentos de su pasado.

La interpretación le valió a Banderas el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes, el Premio Goya al Mejor Actor y su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actor. El personaje también tuvo una dimensión especialmente personal para el actor: lejos de los héroes de acción y de los personajes exuberantes que habían marcado buena parte de su carrera, Banderas construyó un hombre vulnerable, cansado y profundamente introspectivo.