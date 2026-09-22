Extienden las inscripciones para el FEICAC 2026

La Municipalidad de Paraná amplió el plazo para participar de la convocatoria del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC)

La Municipalidad de Paraná extendió el plazo de inscripción para la convocatoria 2026 del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC). Las personas interesadas tendrán tiempo para presentar sus proyectos hasta el lunes 28 de septiembre a las 13, a través de la plataforma mi.parana.gob.ar .

La convocatoria está dirigida a personas físicas, jurídicas e instituciones con domicilio en Paraná y una antigüedad mayor a un año , cuya actividad esté vinculada con el ámbito cultural, artístico y/o científico y tenga como objetivo la promoción y el desarrollo sociocultural de la ciudad.

En esta edición, los proyectos seleccionados podrán acceder a aportes de entre $2.800.000 y $4.500.000, según la categoría en la que se inscriban. El programa contempla propuestas relacionadas con cultura comunitaria, salud y ambiente, educación popular, salud mental y consumos problemáticos, espacios culturales independientes, memoria e identidad local, economía popular y organización comunitaria.

También se incluyen iniciativas vinculadas con carnaval, géneros y diversidades, nuevas tecnologías y mundo digital, y rescate e investigación cultural, artística y científica.

Como parte del proceso de presentación, todos los proyectos deberán participar al menos una vez de una instancia de tutoría antes de realizar la presentación definitiva. Para solicitarla, hay tiempo hasta el miércoles 23 de septiembre a las 13.

Las tutorías se solicitan enviando un correo electrónico a [email protected], con el asunto “Tutorías”, una breve descripción del proyecto y un número de teléfono de contacto.

Las bases y condiciones completas de la convocatoria pueden consultarse en parana.gob.ar/convocatorias. La extensión del plazo ofrece así unos días adicionales para que artistas, gestores, instituciones y organizaciones de la ciudad puedan completar la formulación y presentación de sus proyectos.