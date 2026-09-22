Uno Entre Rios | Escenario | Feicac

Extienden las inscripciones para el FEICAC 2026

La Municipalidad de Paraná amplió el plazo para participar de la convocatoria del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC)

22 de septiembre 2026 · 13:08hs
Extienden las inscripciones para el FEICAC 2026

La Municipalidad de Paraná extendió el plazo de inscripción para la convocatoria 2026 del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC). Las personas interesadas tendrán tiempo para presentar sus proyectos hasta el lunes 28 de septiembre a las 13, a través de la plataforma mi.parana.gob.ar.

FEICAC 2026

La convocatoria está dirigida a personas físicas, jurídicas e instituciones con domicilio en Paraná y una antigüedad mayor a un año, cuya actividad esté vinculada con el ámbito cultural, artístico y/o científico y tenga como objetivo la promoción y el desarrollo sociocultural de la ciudad.

Pity Álvarez protagonizó un choque en Chacarita: qué pasó.

Pity Álvarez protagonizó un choque en Chacarita: qué pasó

Camino a los Oscar 2027: las cuatro películas argentinas preseleccionadas

Camino a los Oscar 2027: las cuatro películas argentinas preseleccionadas

En esta edición, los proyectos seleccionados podrán acceder a aportes de entre $2.800.000 y $4.500.000, según la categoría en la que se inscriban. El programa contempla propuestas relacionadas con cultura comunitaria, salud y ambiente, educación popular, salud mental y consumos problemáticos, espacios culturales independientes, memoria e identidad local, economía popular y organización comunitaria.

También se incluyen iniciativas vinculadas con carnaval, géneros y diversidades, nuevas tecnologías y mundo digital, y rescate e investigación cultural, artística y científica.

Como parte del proceso de presentación, todos los proyectos deberán participar al menos una vez de una instancia de tutoría antes de realizar la presentación definitiva. Para solicitarla, hay tiempo hasta el miércoles 23 de septiembre a las 13.

Las tutorías se solicitan enviando un correo electrónico a [email protected], con el asunto “Tutorías”, una breve descripción del proyecto y un número de teléfono de contacto.

Las bases y condiciones completas de la convocatoria pueden consultarse en parana.gob.ar/convocatorias. La extensión del plazo ofrece así unos días adicionales para que artistas, gestores, instituciones y organizaciones de la ciudad puedan completar la formulación y presentación de sus proyectos.

LEER MÁS: Cautiva: el caso de Nogoyá que inspiró la nueva serie

Feicac inscripciones 2026
Noticias relacionadas
Cautiva: el caso de Nogoyá que inspiró la nueva serie

Cautiva: el caso de Nogoyá que inspiró la nueva serie

Las Islas Malvinas, presente en San Sebastián de la mano de Lali y actrices argentinas

Las Islas Malvinas, presentes en San Sebastián de la mano de Lali y actrices argentinas

New Jersey llega a Paraná con un tributo a Bon Jovi

New Jersey llega a Paraná con un tributo a Bon Jovi

Sofi Drei llevará el folclore y la música litoraleña a Uruguay.

Sofi Drei llevará el folclore y la música litoraleña a Uruguay

Ver comentarios

Lo último

Extienden las inscripciones para el FEICAC 2026

Extienden las inscripciones para el FEICAC 2026

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Yerai Cortés sorprende con comare tras su nominación al Latin Grammy

Yerai Cortés sorprende con "comare" tras su nominación al Latin Grammy

Ultimo Momento
Extienden las inscripciones para el FEICAC 2026

Extienden las inscripciones para el FEICAC 2026

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Yerai Cortés sorprende con comare tras su nominación al Latin Grammy

Yerai Cortés sorprende con "comare" tras su nominación al Latin Grammy

Diego Torres volvió a La Plata después de siete años

Diego Torres volvió a La Plata después de siete años

Placebo vuelve a la Argentina para celebrar 30 años de rock alternativo

Placebo vuelve a la Argentina para celebrar 30 años de rock alternativo

Policiales
Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado

Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado

Causa de grooming: detuvieron a un joven en una zona rural de Líbaros

Causa de grooming: detuvieron a un joven en una zona rural de Líbaros

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Eduardo Vesco: más de 30 años de medicina en Paraná

Eduardo Vesco: más de 30 años de medicina en Paraná

Entre Ríos captó el 0,69% del público de cine del país entre 2010 y 2026

Entre Ríos captó el 0,69% del público de cine del país entre 2010 y 2026

Gualeguaychú se prepara para una nueva Marcha del Orgullo el 21 de noviembre

Gualeguaychú se prepara para una nueva Marcha del Orgullo el 21 de noviembre

Paraná: la comunidad arquidiocesana celebró la ordenación de otro sacerdote

Paraná: la comunidad arquidiocesana celebró la ordenación de otro sacerdote

Entre Ríos: siete notificaciones por dengue y ningún caso confirmado

Entre Ríos: siete notificaciones por dengue y ningún caso confirmado

Dejanos tu comentario