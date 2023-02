Denuncia por abuso sexual en El Hotel de los Famosos 2

La denuncia establece que la influencer presenta esta denuncia "por la comisión del delito de abuso sexual reiterado con acceso carnal por resultar víctima de los hechos a investigar en un contexto de violencia de género" . El documento narra el inicio de la relación entre ambos participantes, donde Moyano explicó: "Juan era uno de los competidores más fuertes, tomado con respeto por los demás participantes (...) esto en un principio me llamaba la atención, el de entrada fue una persona atenta conmigo los primeros días, me escuchaba y me aconsejaba. Lo veía como un buen compañero y al comienzo pasábamos tiempo juntos, sin que nada pase a nivel físico" .

A lo largo del relato, la participante remarcó que Martino se volvió cada vez más relevante en su toma de decisiones dentro del reality, pero "después siguió aconsejándome, pero con cierta arbitrariedad, es decir, pasó de aconsejarme en apariencia sin interés a prácticamente imponerme qué decir y qué hacer".

La influencer destacó que "no quería tener relaciones sexuales" con el participante y manifestó que su negativa provocó en él "que sustituya los intentos de conquista por conductas violentas, tendientes a manipularme y hostigarme en la convivencia (...) me reclamaba cosas, me hacía sentir mal, pero al comienzo no lo hacía delante de todos y tampoco era una actitud constante".

"El tercer día de programa, Juan gana un juego a partir del cual se le habilitó en forma de premio a elegir a una persona para acompañarlo a una suite a dormir con él y me eligió a mí. Lo cierto es que dicha elección me incomodó, dado que recién conocía al denunciado, pero nada en comparación con los hechos que se fueron suscitando con posterioridad". En este sentido, Flor recordó que en la habitación su malestar fue en ascenso a partir de preguntas que hacía Moyano como si podía quitarse la remera "ante lo cual contesté que no, pero se la sacó igualmente". "A pesar de mi incomodidad intentaba disimular, en principio porque tenía un poco de temor y hasta vergüenza", apuntó en la denuncia.

"Me encontraba en un reality de televisión, lo que me llevaba a razonar de manera errada, considerando que como me expuso en esa situación por mi trabajo, quedaría mal si comenzaba con reclamos a un compañero", reflexionó la influencer en el documento. A lo largo de la misma, Moyano reiteró que nunca se sintió atraída por su compañero y nunca tuvo intenciones de tener relaciones sexuales con él. El momento más crítico del documento es que denuncia "manoseo" sin su consentimiento, abordándola en lugares para acosarla y también "maltratándome, insultándome, humillándome, pero sin ninguna consecuencia para él". Incluso la joven denunció que Martino ingresó a la ducha cuando ella se duchaba con el objetivo de mantener relaciones seuales con ella.

Además, Moyano denunció la falta de canales de protección por parte de la producción de El Trece, que habría atestiguado estas situaciones pero nunca puso un freno o advirtió al participante a detenerse: "Decidieron mantenerse indiferentes ante la conducta denunciada de la cual fui víctima". Finalmente, la influencer solicitó a la justicia medidas de seguridad para resguardar su integridad.