Vecina de San Benito denuncia "privación arbitraria" de agua potable

"Desde el dia 19 de mayo me encuentro sin suministro de agua debido a que la cooperativa de Agua Potable de San Benito Ltda ha tomado la decisión arbitraria de cortar el suministro totalmente al ingreso de mi casa. El corte se debe a los reclamos previos hechos por las condiciones que presenta olor a podrido y muchas veces turbia" , explicó la damnificada, dichos que constan en una exposición policial a la que pudo acceder UNO .

exposicion agua san benito

Reclamo

En ese sentido, Bouchet explicó que si bien ha dejado de pagar el suministro, se trata de un servicio escencial por lo cual no debe ser cortado. La vecina insiste en que en realidad la decisión se tomó por sus críticas hacia la insalubridad y el daño ambiental que significa el agua que suministra la Cooperativa: "Este reclamo no significa que el presidente de la cooperativa tenga la varilla autoritaria de sancionar en vez de dar soluciones. Cabe destacar que soy una vecina la cual hace todos los reclamos que el barrio 250 viviendas IAPV necesita, a su vez tratando de formar la comisión vecinal. Y lo único que he conseguido es castigo de parte de los privados e indiferencia", expresó.