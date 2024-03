Daniel Osvaldo pidió ayuda: "Estoy desesperado"

"Estoy desesperado y no la estoy pasando bien" , indicó el exfutbolista y agregó: "Quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela (Ballester) no es cierto, lo hice en un momento de enojo y desesperación" en relación a sus dichos de su reciente ex pareja. "Hace tiempo que lidio con una depresión muy grande, que me hizo caer en algunas adicciones como el alcohol y las drogas" , confesó, "la verdad es que estoy en un momento en el que mi vida se me está yendo de las manos. Lo quería contar y compartir con ustedes ".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Stone (@daniosvaldobv)

Seguidamente, el ex novio de Jimena Barón informó que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y aseguró que vive solo en su hogar: "A veces no me dan ganas de levantarme de la cama ni de bañarme", acotó. "Quiero contar esto porque es de la única manera que puedo salir de esto", aclaró en su pedido de ayuda.

Daniel-Osvaldo.jpg

La respuesta de Daniela Ballester y Jimena Barón

Tras la publicación del reel, las dos ex parejas de Osvaldo hicieron públicas sus respuestas a la confesión del exfutbolista. Al mediodía Jimena Barón publicó un comunicado en sus redes sociales donde hizo referencia a la situación: "Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes", dijo la cantante, "No tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera, tengo que ir a trabajar, buscar a mi hijo del colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que a pesar de todas las cosas que pasó -incluyendo problemas de salud mental- se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo".

En este marco la artista ratificó su apoyo al padre de Morrison: "Siempre contó conmigo, siempre estuve y siempre estaré. Y siempre se alejó por decisión propia, sin darnos explicaciones". Finalmente, pidió respeto por la privacidad del pequeño: "Mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre".

Por su parte, Daniela Ballester se pronunció sobre la acusación de Osvaldo donde manifestó que la periodista le fue infiel: "Vi que subió esto... que hay un tercero en discordia, sólo eso. Sobre lo que dice él no tengo nada para contestar. No hablo de mi vida privada", dijo a los programas de espectáculos, "Si él dice que hay un tercero, que diga quien es. Sería bueno que le pregunten a él con quien estoy. No tengo nada malo que decir de Daniel, es una gran persona".