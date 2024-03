Marcos Ginocchio y la China Suárez: ¿romance confirmado?

La ex Casi Ángeles el viernes por la noche cenó en un reconocido bar de Palermo junto a su madre (Marcela Riveiro) y sus amigos, Caro Nolte y Juanma Cativa, entre otros amigos. Pero la cosa se puso picante cuando, a la medianoche, llegó el ganador de Gran Hermano. Según reveló Cande Mazzone en sus redes sociales, a la actriz le prepararon una mesa privada en un sector cerrado del lugar: “Cerraron la cortina cuando llegó Marcos para más privacidad, osea que no se ve la mesa”, describió. “Me informan que ya les llevaron la comida, ¿entonces no esperan a nadie más y solo van a cenar ellos?”, contó la influencer sobre el festejo y junto al video del ex GH agregó: “Marcos yendo al baño con Juanma Cativa”.

marcos ginocchio y la china suarez2.jpg

Días atrás, Julieta Poggio (ex GH) fue consultada sobre los rumores de romance entre Marcos y la China y dijo: "Sé que compartieron trabajos juntos y que están en la misma agencia, pero del romance no sé nada, a mí me parece que no. No quiero meterme, es tema de ellos". Quienes se entristecieron por la noticia fueron los fanáticos de "Marculi", así llamaban a la pareja de Marcos y Juliera, quienes desde que salieron de la casa más famosa del país atravesaron cientos de rumores hasta que Julieta Poggio, en una misma nota, confirmó que el romance fue real pero que ya había terminado.

marcos ginocchio.jpg

Por otra parte, la China Suárez dio que hablar una vez por el look que escogió para esta especial fecha, en la que llevó puesto un vestido negro mini con un sombrero estilo vaquera color rosa, el pelo suelto al viento y make up de noche.