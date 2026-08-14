El Cineclub Noble invita a un ciclo con películas orientadas a los adultos mayores

El Cineclub Noble propone un ciclo conjunto del Programa de Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) y el Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER). Comenzará este jueves 20 de agosto con 27 noches, de Daniel Hendler (Argentina, 2025).

La primera proyección será a las 16 en la Sala Noble (Matorras 861), con entrada libre y gratuita. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La película 27 noches trata de Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años que es internada en una clínica psiquiátrica por petición de sus hijas, quienes aseguran que sufre demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si el internamiento es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna.

El ciclo continuará el jueves 17 de septiembre, a las 16hs con la película Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar (España, 2019). Y culminará el jueves 15 de octubre, a las 16 hs con La estrella que perdí, de Luz Orlando Brennan (Argentina, 2024). Todas con acceso libre y gratuito.