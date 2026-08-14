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Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

La convocatoria tuvo una participación récord de obras. La comunicación de artistas premiados se realizará el 30 de septiembre de 2026.

14 de agosto 2026 · 12:17hs
Foto: Soledades en el río

Foto: Soledades en el río, de Carlos Alberto Contreras (Concordia). Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen, difundió las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos. La convocatoria tuvo una participación récord y una marcada presencia federal de las distintas localidades de la provincia.

Los seleccionados son:

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Sección Color

Raul Perriere | Biblioteca popular

Alfredo Manfroni | El espejo de mi soledad

María Delfina Zamora Roude | Pluma y bruma

Rita Noelia Ríos | Sala Espera

Mauricio José Benitti | Esperanza infinita

Maisa Alfonzo | Fin de un ciclo

Álvaro Mariano Monzón | Después del último tren

Paul Brian Campodónico | El río que nos une

Natalia Garay Elizalde | Donde se curva el tiempo

Valentín Ernesto González | Ecos del pasado

María Soledad Pardo | Permaneser

Jésica Loreley Galop Gómez | Grito Sagrado

Sección Blanco y Negro

María Florencia Curi | Tótem de ladrillo

Francisco Vivas | Corazón de la cal

Vanina Cavalli | Tiempo

Paul Brian Campodónico | Esperanza

Jésica Paola Jubilla Nespoli | El pilar de la enseñanza

Oscar Alberto Challiol | Ecos de nuestra historia entrerriana

Natalia Mariel González | Pasado en Libertad

Cynthia Fistraiber | Umbral de la tormenta

María Jimena Franco | Memoria invertida

Rita Noelia Ríos | Destinos

Luz Belén Mohr | Ecos del invierno

Juliana Faggi | Nembyre

Valentín Ernesto González | Fuego de San Juan

León Kitaigorodsky | Habitantes

El Jurado está integrado por tres especialistas de trayectoria en la provincia: Pablo Merlo, Susana Leineker y Julio Gómez. La comunicación de artistas premiados se realizará el 30 de septiembre de 2026. La inauguración, entrega de premios y distinciones será el 30 de octubre. Consultas al correo electrónico: [email protected]

Obras Fotografía colores Convocatoria
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