Confirman el procesamiento contra Cositorto y demás integrantes de Generación Zoe por 1.095 estafas que operaban en el mundo.

El perjuicio atribuido a Leonardo Cositorto y otros integrantes de Generación Zoe, durante el período investigado fue estimado en más de 16 millones de dólares, más de $4 millones y 6.500 euros en estafas, además de bienes registrables cuyo valor no fue determinado.

La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento contra Leonardo Cositorto y a otros integrantes de Generación Zoe por 1.095 estafas cometidas a través de la supuesta empresa de educación financiera. A su vez, en el dictamen se decidió revocar los sobreseimientos de otros imputados.

Se atribuyó a los imputados haber integrado, con distintos niveles de intervención y permanencia, “una organización que habría funcionado, al menos, entre 2019 y abril de 2022, bajo el nombre de fantasía Organización Zoe, destinada a la comisión de distintos delitos y cuya actividad se habría centrado principalmente en la captación de fondos de terceros mediante la promesa de elevadas rentabilidades y retornos económicos”.

En la resolución se describe “un esquema piramidal de recaudación de fondos, sustentado en la intervención de distintas personas con funciones ejecutivas y logísticas, que habrían actuado a sabiendas de que los compromisos asumidos con los aportantes no serían cumplidos”.

Generación Zoe

Según la hipótesis trazada, la organización habría operado mediante una estructura con división de funciones y distintos niveles de responsabilidad, encabezada por Cositorto, a quien se le asignó su conducción. En un nivel similar, como jefes u organizadores de su estructura central, se ubicó a otros implicados.

La empresa se presentaba como próspera y solvente, “a través de la cual ofrecían cursos de coaching, trading y liderazgo, junto con distintas alternativas de inversión vinculadas, entre otras cosas, con criptoactivos, tokens, proyectos inmobiliarios y supuestas inversiones respaldadas por oro”.

Para desarrollar esa actividad, la organización contaba con numerosas oficinas distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del interior del país. Parte de las operaciones investigadas también habrían tenido origen en dependencias ubicadas en el extranjero, entre ellas Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Bolivia, México y Guatemala.