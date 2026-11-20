Desde distintos sectores del Partido justicialista repudiaron las amenazas a Rosario Romero e instaron a la dirigencia política y a la comunidad a repudiar prácticas violentas

Desde distintos sectores del Partido justicialista repudiaron las amenazas a Rosario Romero e instaron a la dirigencia política y a la comunidad a repudiar prácticas violentas

Desde distintos sectores del Partido justicialista repudiaron las amenazas a Rosario Romero e instaron a la dirigencia política y a la comunidad a repudiar prácticas violentas

Desde distintos sectores del Partido justicialista sumaron repudios a las amenazas contra la intendenta de Paraná Rosario Romero. El jueves la Municipalidad de Paraná formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos a raíz de las manifestaciones realizadas durante la emisión del programa de streaming político titulado "El Fortín".

La presentación judicial fue efectuada formalmente por el doctor Pablo José Testa, en su carácter de Apoderado y Secretario Legal y Administrativo del Municipio de Paraná.

Los repudios

Mujeres Justicialistas Departamental PJ Paraná expresaron su más enérgico repudio a las agresiones dirigidas a la intendenta de Paraná, Rosario Romero, en el programa de streaming El Fortín. Plantearon que la violencia política contra las mujeres no es una opinión ni un hecho aislado, sino un retroceso colectivo y una práctica que busca deslegitimar la autoridad y la palabra de las mujeres en espacios de decisión. Reafirmaron su defensa de los derechos conquistados y exigieron asumir la responsabilidad pública de no reproducir discursos de odio ni violencia.

Desde el Partido Justicialista advertieron que estas expresiones nada tienen que ver con la crítica política legítima ni pueden ampararse bajo la libertad de expresión. "Resulta especialmente preocupante la responsabilidad institucional de quienes ocupan cargos electivos y conducen espacios de comunicación pública. Quien fue elegido por el voto popular para representar a la ciudadanía tiene el deber ineludible de dar el ejemplo en el respeto a las instituciones y a quienes las encabezan, y no de avalar ni amplificar discursos intimidatorios".

"Respaldamos plenamente la denuncia penal presentada por la Municipalidad de Paraná ante el Ministerio Público Fiscal por amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva. Asimismo, acompañamos el pedido para que el hecho sea abordado con perspectiva de violencia política por razones de género —en el marco de las leyes nacionales 26.485 y 27.533—, dimensión que adquiere particular gravedad cuando estas agresiones apuntan contra mujeres en el ejercicio de responsabilidades públicas".

"Este episodio debe obligarnos a rechazar con absoluta firmeza cualquier intención del oficialismo provincial de iniciar una campaña electoral sucia, montada sobre la violencia política, las fake news y la propagación de mensajes intolerantes y antidemocráticos a través de las redes sociales. Podemos debatir sobre la gestión y el rumbo de Entre Ríos con firmeza y convicción, pero siempre con propuestas, argumentos y dentro de los márgenes del respeto y la ley".

Finalmente manifestaron su solidaridad con la compañera Rosario Romero y su familia, y convocaron a toda la dirigencia política, a los medios de comunicación y a la sociedad entrerriana a condenar sin ambigüedades este tipo de prácticas y a resguardar la convivencia democrática.

También desde la Liga de Intendentes Justicialistas condenaron enfáticamente las amenazas e incitaciones a la violencia tras las declaraciones vertidas en la emisión del 17 de noviembre en El Fortín, donde se sugirió un ataque incendiario a la vivienda de la intendenta.

Foto: UNO/Delfina Silva

Advirtieron que tales dichos cruzan el límite del debate democrático y la libertad de expresión, constituyendo una incitación directa a la violencia colectiva. Asimismo, hicieron hincapié en la responsabilidad institucional de los funcionarios con cargos electivos involucrados en dicho espacio, respaldaron la denuncia penal con perspectiva de género y llamaron a frenar cualquier campaña sucia en la provincia.

"Podemos debatir sobre la gestión y el rumbo de Entre Ríos con firmeza y convicción, pero siempre con propuestas, argumentos y dentro de los márgenes del respeto y la ley", expresaron.

En tanto desde el Frente Entrerriano Federal se manifestó la firme postura frente a los hechos de extrema hostilidad y repudió las amenazas contra la mandataria municipal. se remarcó que este tipo de agresiones exceden ampliamente los límites de la crítica política y resultan incompatibles con la convivencia cívica. Además, destacaron la responsabilidad que atañe a los representantes públicos que participan en espacios audiovisuales, transmitieron su solidaridad con la intendenta y su familia, y reclamaron la intervención de la Justicia.

"Las diferencias políticas deben expresarse mediante el debate, las ideas y los argumentos; las amenazas y la violencia no tienen lugar en la vida democrática", concluyeron.