A nivel nacional, algunos servicios de la tarjeta SUBE no funcionarán durante 12 horas durante este domingo 22.

La tarjeta SUBE suspenderá algunos servicios durante 12 horas este domingo

El sistema de la tarjeta SUBE suspenderá temporalmente varios de sus servicios durante el fin de semana, por un lapso de 12 horas, debido a tareas de actualización. Los usuarios no podrán realizar recargas, consultar saldos ni acceder a distintas plataformas digitales, aunque podrán seguir viajando si cuentan con crédito disponible.

La interrupción de algunos servicios de la tarjeta SUBE será el próximo domingo 22 de noviembre, entre las 00:00 y las 12:00, según informaron fuentes oficiales a UNO.

La medida alcanzará tanto a las operaciones presenciales como a las electrónicas y también afectará la consulta de colectivos en tiempo real mediante la aplicación Cuándo SUBO.

SUBE: qué servicios estarán suspendidos

Durante las 12 horas previstas para los trabajos técnicos, quedarán fuera de servicio las siguientes herramientas y operaciones:

Carga y acreditación de saldo: no se podrán comprar ni acreditar cargas, tanto electrónicas como presenciales.

Aplicación SUBE: permanecerá temporalmente fuera de funcionamiento.

Consulta de saldo: no estará disponible a través de los canales afectados.

Página web oficial: los usuarios no podrán ingresar al sitio de SUBE.

Atención telefónica: se interrumpirá este canal de consultas.

Aplicación Cuándo SUBO: no se podrá consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real.

Según se informó oficialmente, la actualización apunta a optimizar el funcionamiento del sistema. Por ese motivo, se recomienda anticipar las recargas y realizar las consultas necesarias antes del comienzo de la interrupción.