El fósil de un équido, hallado en las barrancas del río Paraná, tiene entre 50.000 y 100.000 años y forma parte de una colección de Puerto San Martín.

Identificaron un fósil de équido de hasta 100.000 años en las barrancas del río Paraná.

Un fósil de équido fue identificado durante el estudio de materiales de la colección paleontológica del Museo del Río Paraná, en Puerto General San Martín, cerca de Rosario. El hallazgo aportó información sobre la fauna extinta que habitó la región durante el Pleistoceno.

La pieza corresponde a una porción de una extremidad de un équido y procede de las barrancas del río Paraná, en jurisdicción de Puerto General San Martín. Su antigüedad se estimó entre 50.000 y 100.000 años.

El trabajo de identificación

El antropólogo Andrés Gil, docente de la Universidad Nacional de Rosario y coordinador del Área de Laboratorio y Colecciones del Museo del Río Paraná, estuvo a cargo de la limpieza, el acondicionamiento y la conservación del material.

Para la identificación taxonómica, Gil trabajó junto con Raúl Vezzosi, investigador del CICYTTP-CONICET y profesor de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).