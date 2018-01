Cinthia Fernández cruzó en vivo a Tristán: "No tengo más miedo, disfruto lo que le está pasando"

Luego de que Rita Pauls contara que fue acosada por Tristán, Cinthia Fernández -quién también lo denunció por lesiones, abuso y amenazas en 2007-, se cruzó con el cómico en vivo en el programa Intrusos, que se emite por América TV.

La última vez que lo ví, temblé", contó Fernández, sobre el último cruce en persona que tuvo con Tristán en un evento: "Yo me bajé del auto y el señor me gritó adelante de todas las cámaras. Ese día temblé y no me lo volví a ver nunca más, hasta hoy".





"Estoy disfrutando de hablar con él.Me siento re contra libre y segura de contar lo que pasó. En su momento me tomaron en joda. La venganza es un plato que se come frío", explicó Cinthia y deslizó una crítica hacia los medios que no la tomaron en serio en 2007: "Diez años después me preguntan a mi si es verdad lo mío porque salió a hablar una chica bien. Somos todos hipócritas. Muchos de los que estaban sentados en los programas se rieron de mí, solo por mostrar teta, culo, teta, culo".





Tristán negó las acusaciones de Rita Pauls, como las de Cinthia Fernández y aseguró que iba "accionar contra ella, contra la señora Pauls y contra su padre". Ante la amenaza, la actriz respondió: "¿Tres personas vamos a estar equivocadas sobre un tipo? La única justificación que él tiene es que todas las chicas que lo acusan quieren ser famosas. Ella (Rita Pauls) relató lo mismo que nosotras sufrimos".





Luego del cruce, Jorge Rial se cuestionó si estaba bien cruzar a Cinthia con la persona acusada de abusarla: "Es una situación tensa esta. Estamos cruzando a víctima y victimario. No se si está bien".









Fuente: Telefé Noticias