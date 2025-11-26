Uno Entre Rios | Show | China Suárez

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: "Nunca fui amiga de ella"

A cuatro años del Wandagate, China Suárez volvió a hablar desde Estambul y dejó varias definiciones que reactivaron el debate sobre su vínculo con Wanda Nara

26 de noviembre 2025 · 17:08hs
A cuatro años del Wandagate, la China Suárez volvió a hablar desde Estambul y dejó varias definiciones que reactivaron el debate sobre su vínculo con Wanda Nara. La actriz aseguró que nunca existió una amistad entre ambas y cuestionó el modo en que se instaló esa versión en los medios y en redes.

En una entrevista con Puro Show (El Trece), Suárez señaló que durante años enfrentó ataques coordinados de trolls ligados a su antagonista mediática. “Es real, lo vi. Pero las marcas se dan cuenta. Me pasó con dos firmas turcas que me dijeron que me quede tranquila”, comentó.

Sobre un posible mensaje para Wanda, fue categórica: “No. No me van a sacar ningún título de ese tema”, marcando su decisión de no volver a alimentar el conflicto.

La actriz también desmontó la idea de una amistad previa con Nara. “Nunca hice un vivo con ella, no fui amiga de ella, y eso lo saben todos. Tengo pocos amigos. En la pandemia saludaba por cordialidad, como cualquiera”, afirmó.

Suárez habló además del trato de la prensa y anticipó que tiene juicios en curso por la difusión de datos personales. “Hay límites. En uno de los casos difundieron mi dirección y entró un grupo comando estando mis hijos”, denunció.

El cruce más tenso del reportaje llegó cuando le recordó a Pochi —panelista vinculada a Nara— una vieja publicación: “Subiste que ‘a la China hay que c… a golpes’”. La panelista lo negó y aseguró no tener problemas personales con ella. Suárez cerró con una reflexión sobre la lógica de las redes: “Se puso de moda opinar de todo y señalar. ¿Quiénes son para hablar de lo que hace otra persona?”.

