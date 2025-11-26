El próximo sábado 29 de noviembre se disputará la primera edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda para aficionados.

A pocos días del debut de la Maratón Santa Fe-Coronda en la modalidad aficionados, es necesario considerar los aspectos más importantes que tendrá la prueba en sus tres ventanas, que darán comienzo el próximo sábado 29 de noviembre. Uno de ellos es el recorrido de la misma, que no será el mismo que el de la competencia tradicional que se celebra cada año.

Los participantes saldrán desde la costanera santafesina, más precisamente desde el Parador Fortress Piedras Blancas, y tendrán su llegada en el balneario municipal de la ciudad de Coronda. Sin embargo, los nadadores no pasarán por el vado ni por la ciudad de Santo Tomé, algo que también sucedió en la primera edición de la Santa Fe – Coronda que se disputó en 1961.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el desafío tendrá una duración máxima de 10 horas, agregando que el mismo comenzará a las 8 de la mañana y por ende concluirá a las 6 de la tarde en la capital nacional de la frutilla.

Otro de los datos fundamentales para saber qué duración tendrá la prueba es la altura del río, destacando que el registro hidrométrico de ayer fue de 2,75 metros. Sin embargo, los especialistas del INA subrayan que la evolución del río en Santa Fe continuará sujeta al régimen de lluvias de las próximas semanas, con especial atención a los aportes provenientes del norte del sistema Paraná–Paraguay.

Santa Fe Coronda 1 Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

En cuanto al tiempo que le demandará a cada participante unir ambas ciudades para poder cumplir su objetivo y por ende su hazaña deportiva, el mismo será muy relativo porque hay varios factores que influyen para que esto suceda. La edad es uno de ellos, ya que el rango de la misma es muy amplio y va desde los 16 hasta los 70 años.

Finalmente, es fundamental destacar que la más linda del mundo para aficionados no es una competencia, sino que se trata de un desafío de superación personal y deportivo cuyo objetivo es tocar el pontón de llegada en la ciudad de Coronda.

Mayte Puca, la madrina de los aficionados

La nadadora oriunda de San Carlos de Bariloche y ultima ganadora de nuestra maratón, fue elegida como la madrina de esta primera edición de la Santa Fe – Coronda para aficionados. La barilochense además es la actual campeona mundial de aguas abiertas, teniendo actualmente un enorme presente deportivo en una carrera donde la superación fue su principal bastión para salir adelante mediante este apasionante deporte. Mayte será la representante de más de 200 nadadores que dejaran todo en las aguas de nuestro río con el objetivo de completar este gran desafío.

Santa Fe Coronda 2 La barilochense Mayte Puca, ganadora de la 48° edición, es la madrina de la competencia para aficionados.

La antesala perfecta para la Maratón de Aficionados.

El día previo a cada ventana, llega un espacio único: el ciclo de charlas, un encuentro íntimo y poderoso con protagonistas que hicieron grande a la Santa Fe–Coronda. Nadadores de renombre compartirán historias reales, aprendizajes, emociones y la esencia pura de las aguas abiertas.

Testimonios de vida que inspiran, motivan y conectan con la mística de esta maratón. En este caso, será el viernes 28 de noviembre, y el viernes 5 de diciembre, en la sala de reuniones del hotel UNL-ATE, y estará a cargo de Gustavo Oriozabala, Mayte Puca, Diego Degano y Alejandro Larriera.