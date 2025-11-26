Escritor de Concordia ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes

El escritor Matías González obtuvo el primer premio en la categoría cuento por su obra denominada La aventura burocrática.

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) dio a conocer a los ganadores del concurso de letras en las categorías de novela, poesía, cuento y ensayo/no ficción. En esta edición se recibieron doscientas obras inéditas más que en 2024 y entre los ganadores hay un escritor concordiense.

El escritor y periodista Patricio Zunini, director de Letras del FNA, explicó que “los concursos son parte del compromiso histórico del Fondo Nacional de las Artes con la producción literaria de la Argentina y la convocatoria de este año así lo evidencia”.

Precisando que “hemos recibido 1700 trabajos de diversas provincias, con gran variedad de estilos, géneros y generaciones de autores”. En cada una de las cuatro categorías se entregaron tres exiguos premios de $ 1.000.000, $ 750.000 y $ 500.000, por un total de nueve millones; además, el jurado otorgó tres menciones honoríficas.

La obras del escritor de Concordia

En la categoría cuento, el ganador del primer premio fue Matías González, nacido en Concordia en el año 1979, pero hoy reside en Buenos Aires, donde ejerce la docencia. El galardón fue otorgado por su obra: La aventura burocrática. El jurado de cuento estuvo integrado por Cecilia Fanti, Marina Closs y Marcos Almada.

El jurado ponderó, en la obra del concordiense, "los personajes complejos, las tramas enredadas, los remates inesperados y contundentes […] y la prosa puntillosa y precisa; efectiva pero, no por eso, efectista”. El segundo premio lo obtuvo Cristian Godoy (CABA, 1983) por De qué vive la gente, y el tercero, la arquitecta Alisa Lein (Rosario, 1973) por Prueba hidráulica. La mención honorífica fue para Sebastián Grimberg (Buenos Aires, 1977, reside en Santa Cruz) por Los Cerros.