El Gobierno nacional definirá el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

El Gobierno nacional anunció este miércoles, en el Consejo de Salario, que definirá el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por decreto.

26 de noviembre 2025 · 23:11hs
El Gobierno nacional anunció este miércoles, en el Consejo de Salario, que definirá el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por decreto, ante la falta de acuerdo entre las partes presentes. Los gremios presentes se mostraron disconformes con la resolución.

Las dos CTA mostraron diferencias al solicitar un aumento: según información a los que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, la Central de Trabajadores, al igual que la CGT, solicitó 553.000 pesos, a partir de abril de 2026, y la CTA - Autónoma 736.000 pesos, “por encima de la línea de indigencia”.

El gobierno nacional convocó al Consejo del Salario para este miércoles. El SMVM está estancado desde agosto en $322.200.

Mientras tanto, empresarios proponen 326.000 pesos ahora y 349.000 en abril del próximo año.

La decisión del Gobierno nacional

“Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial”, informaron desde CTA – A.

Por su parte, el secretario general, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, sostuvo que la gestión de Milei, en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real" y habilitó que el Ejecutivo "decida por decreto” con el "despotismo" que maneja desde el comienzo de su mandato.

"Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, afirmó el gremialista.

Paralelamente, mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, comandada por Julio Cordero, “para exigir que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total”, además de sumar un bono de fin de año, actualizar los programas sociales y reconocer del trabajo socio-comunitario, entre otros reclamos.

