Uno Entre Rios | La Provincia | Cronograma de pagos

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Se informó este miércoles por parte del gobierno de Entre Ríos el cronograma de pagos para la administración pública.

26 de noviembre 2025 · 17:14hs
El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de diciembre.

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de diciembre.

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, iniciará el lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el martes 9.

LEER MÁS: El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de octubre

Cronograma de pagos

Lunes 1 de diciembre: (acreditación el sábado 29): hasta 685.000 pesos.

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín.

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

camara de diputados sesiono en la historica, en el 165° aniversario de la primera sesion legislativa entrerriana

Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Martes 2: desde 685.001 hasta 920.000 pesos.

Miércoles 3: desde 920.001 hasta 1.100.000 pesos.

Jueves 4: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.

Viernes 5: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.

Martes 9: (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos.

Cronograma de pagos Gobierno de Entre Ríos Diciembre
Noticias relacionadas
Con apoyo provincial, Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper que prodrá realizar trámites de DNI y pasaporte

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

No habrá colectivos en la ciudad de Paraná este viernes.

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

La iniciativa busca ordenar la movilidad urbana, establece tarifas ligadas al precio del combustible y prohíbe de manera expresa la presencia de cuidacoches en la vía pública

Paraná: proyectan nuevo sistema de estacionamiento medido

A 165 años de la primera sesión de la Legislatura la Cámara de Diputados volvió a sesionar en el Colegio Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay

Cámara de Diputados sesiona en el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: Nunca fui amiga de ella

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: "Nunca fui amiga de ella"

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: Nunca fui amiga de ella

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: "Nunca fui amiga de ella"

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

Policiales
Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Ovación
Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

Emiliano Stang: Estaba obligado a ganar esta carrera

Emiliano Stang: "Estaba obligado a ganar esta carrera"

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

Dejanos tu comentario