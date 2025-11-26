El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, iniciará el lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el martes 9.
El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre
Se informó este miércoles por parte del gobierno de Entre Ríos el cronograma de pagos para la administración pública.
26 de noviembre 2025 · 17:14hs
LEER MÁS: El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de octubre
Cronograma de pagos
Lunes 1 de diciembre: (acreditación el sábado 29): hasta 685.000 pesos.
Martes 2: desde 685.001 hasta 920.000 pesos.
Miércoles 3: desde 920.001 hasta 1.100.000 pesos.
Jueves 4: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.
Viernes 5: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.
Martes 9: (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos.