El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Se informó este miércoles por parte del gobierno de Entre Ríos el cronograma de pagos para la administración pública.

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de diciembre.

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, iniciará el lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el martes 9.