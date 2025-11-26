Uno Entre Rios | Policiales | Valentín Godoy

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

El juicio oral contra seis médicos del San Roque de Paraná había pasado para julio de 2026, pero la causa iniciada por la muerte de Valentín Godoy se cerró.

26 de noviembre 2025 · 20:16hs
La causa iniciada contra seis médicos por mala praxis en la muerte Valentín Godoy se cerró este miércoles.

La causa iniciada contra seis médicos por mala praxis en la muerte Valentín Godoy se cerró este miércoles.

Luego de conocerse este miércoles que el juicio oral contra seis médicos del Hospital San Roque de Paraná, acusados de homicidio culposo por la muerte de Valentín Godoy, fue reprogramado para julio de 2026, la causa dio un giro inesperado y según informaron fuentes judiciales se cerró "por desistimiento de la querella autónoma".

Así lo dispuso el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Santiago Brugo, que declaró extinguida la acción penal ante el desistimiento expreso de la querella autónoma y dictó el sobreseimiento de seis médicos que fueron imputados.

Identificación de un hombre de 39 años de edad, con domicilio en la ciudad de Neuquén que tenía pedido de captura por hurto de un vehículo

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Un hombre oriundo de Paraná fue detenido en la ruta 34 por transportar una gran cantidad de drogas sintéticas mientras viajaba con su hija de cinco años.

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

La información fue confirmada a UNO por una fuente judicial. "Hubo un acuerdo y dentro del cual se estableció estricta confidencialidad de las partes", se indicó.

La muerte de Valentín Godoy

El chico de 13 años había ingresado al nosocomio con un cuadro que derivó en apéndice gangrenoso, y falleció el 7 de abril de 2020 tras varios días de internación. La causa tuvo varios idas y vueltas. La Fiscalía archivó la causa en dos oportunidades por inexistencia de delito.

Sin embargo, la querella logró el 5 de mayo de 2022 la conversión de la acción pública en privada. Según la parte querellante, hubo fallas en la atención y no se administró “la medicación correspondiente cuando aún había tiempo para cambiarla”.

El abogado querellante, Eduardo Gerard, explicó este miércoles en diálogo con La Mañana de La Red (88.7) que “Valentín ingresó al hospital San Roque en 2020 con apéndices, tuvo cinco cirugías y luego de varias cirugías, el 7 de abril fallece. Inmediatamente se inició una causa penal investigando delito de homicidio culposo, a través de una mala praxis. Sin embargo, la fiscalía dispuso el archivo. Solicité la apelación del archivo y se hizo lugar. Pedí una pericia médica a la Corte Suprema y luego el caos se convierte de acción pública a privada, y llevo la acusación de forma autónoma”.

Horas más tarde se supo la resolución donde se consignó que el desistimiento se dio por “haber arribado a un acuerdo con los acusados, en el marco de una mediación civil celebrada al efecto el 20 de noviembre de 2025 y homologada en el día de hoy por ante el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Paraná, a cargo de Gabriela Sione, en el marco del proceso caratulado "Godoy Daniel Alejandro Boris c/ Gomes Núñez Octavio y otros s/ ordinario Daños y Perjuicios”. Así, los galenos Glenda Lucía Franco, Juan Pablo Méndez, Néstor Horacio Beret, Octavio Gómez Nuñez, María Beatriz Giqueaux y Betiana Daniela Tista, fueron sobreseídos por las imputaciones que se les formuló por el delito de Homicidio culposo", indicó APF.

Valentín Godoy mala praxis Hospital San Roque
Noticias relacionadas
La Justicia de Concordia dictó la pena de 6 años de prisión a S.A.D., quien fue declarado culpable el 12 de noviembre en un juicio por jurados.

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Gabriel Casa fue detenido tras el crimen.

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Gisela López, víctima de femicidio.

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

La camioneta chocó un tractor. El accidente fue entre Gualeguay y Galarza.

Gualeguay: un muerto luego del choque de una camioneta con un tractor

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Ultimo Momento
Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Miembros de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza del río Paraná

Miembros de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza del río Paraná

¿Qué necesita Atlético Paraná para seguir en carrera en el Regional Amateur?

¿Qué necesita Atlético Paraná para seguir en carrera en el Regional Amateur?

Policiales
Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Ovación
Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

¿Qué necesita Atlético Paraná para seguir en carrera en el Regional Amateur?

¿Qué necesita Atlético Paraná para seguir en carrera en el Regional Amateur?

Miembros de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza del río Paraná

Miembros de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza del río Paraná

Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

Gol de Julián Álvarez para la victoria del Atlético de Madrid

Gol de Julián Álvarez para la victoria del Atlético de Madrid

La provincia
Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

La Municipalidad de Paraná trabaja en la nueva señalización del transporte urbano

La Municipalidad de Paraná trabaja en la nueva señalización del transporte urbano

Escritor de Concordia ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes

Escritor de Concordia ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes

Colectivos: tras la asamblea, se retomó el servicio en Paraná

Colectivos: tras la asamblea, se retomó el servicio en Paraná

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Dejanos tu comentario