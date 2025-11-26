Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

El juicio oral contra seis médicos del San Roque de Paraná había pasado para julio de 2026, pero la causa iniciada por la muerte de Valentín Godoy se cerró.

Luego de conocerse este miércoles que el juicio oral contra seis médicos del Hospital San Roque de Paraná, acusados de homicidio culposo por la muerte de Valentín Godoy , fue reprogramado para julio de 2026, la causa dio un giro inesperado y según informaron fuentes judiciales se cerró "por desistimiento de la querella autónoma".

Así lo dispuso el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Santiago Brugo, que declaró extinguida la acción penal ante el desistimiento expreso de la querella autónoma y dictó el sobreseimiento de seis médicos que fueron imputados.

La información fue confirmada a UNO por una fuente judicial. "Hubo un acuerdo y dentro del cual se estableció estricta confidencialidad de las partes", se indicó.

La muerte de Valentín Godoy

El chico de 13 años había ingresado al nosocomio con un cuadro que derivó en apéndice gangrenoso, y falleció el 7 de abril de 2020 tras varios días de internación. La causa tuvo varios idas y vueltas. La Fiscalía archivó la causa en dos oportunidades por inexistencia de delito.

Sin embargo, la querella logró el 5 de mayo de 2022 la conversión de la acción pública en privada. Según la parte querellante, hubo fallas en la atención y no se administró “la medicación correspondiente cuando aún había tiempo para cambiarla”.

El abogado querellante, Eduardo Gerard, explicó este miércoles en diálogo con La Mañana de La Red (88.7) que “Valentín ingresó al hospital San Roque en 2020 con apéndices, tuvo cinco cirugías y luego de varias cirugías, el 7 de abril fallece. Inmediatamente se inició una causa penal investigando delito de homicidio culposo, a través de una mala praxis. Sin embargo, la fiscalía dispuso el archivo. Solicité la apelación del archivo y se hizo lugar. Pedí una pericia médica a la Corte Suprema y luego el caos se convierte de acción pública a privada, y llevo la acusación de forma autónoma”.

Horas más tarde se supo la resolución donde se consignó que el desistimiento se dio por “haber arribado a un acuerdo con los acusados, en el marco de una mediación civil celebrada al efecto el 20 de noviembre de 2025 y homologada en el día de hoy por ante el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Paraná, a cargo de Gabriela Sione, en el marco del proceso caratulado "Godoy Daniel Alejandro Boris c/ Gomes Núñez Octavio y otros s/ ordinario Daños y Perjuicios”. Así, los galenos Glenda Lucía Franco, Juan Pablo Méndez, Néstor Horacio Beret, Octavio Gómez Nuñez, María Beatriz Giqueaux y Betiana Daniela Tista, fueron sobreseídos por las imputaciones que se les formuló por el delito de Homicidio culposo", indicó APF.