En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en un nuevo sorteo. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 49 ganadores (siete son de Entre Ríos) y cada uno se hizo acreedor de $5.513.045,97.
Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes
Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 49 ganadores, siete de Entre Ríos.
LEER MÁS: Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional salieron los siguientes números: 32-04-02-10-18-44. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, para el próximo domingo se acumularán $1.880.789.195.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 26-33-21-24-35-08. Tampoco hubo ganadores y en el próximo sorteo habrá en juego $3.273.613.639.
En La Revancha, en tanto, aparecieron el 40-34-25-41-20-36. El pozo quedó vacante, por lo tanto, se sortearán $7.625.267.937 el domingo venidero.
Por último, en el Siempre Sale, salieron el 34-27-16-18-45-11. Aquí hubo 49 ganadores y cada uno se lleva $5.513.045,97. En tanto que siete de los afortunados son de Entre Ríos.