Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 49 ganadores, siete de Entre Ríos.

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en un nuevo sorteo. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 49 ganadores (siete son de Entre Ríos) y cada uno se hizo acreedor de $5.513.045,97.

En el sorteo Tradicional salieron los siguientes números: 32-04-02-10-18-44. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, para el próximo domingo se acumularán $1.880.789.195.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 26-33-21-24-35-08. Tampoco hubo ganadores y en el próximo sorteo habrá en juego $3.273.613.639.

En La Revancha, en tanto, aparecieron el 40-34-25-41-20-36. El pozo quedó vacante, por lo tanto, se sortearán $7.625.267.937 el domingo venidero.

Por último, en el Siempre Sale, salieron el 34-27-16-18-45-11. Aquí hubo 49 ganadores y cada uno se lleva $5.513.045,97. En tanto que siete de los afortunados son de Entre Ríos.