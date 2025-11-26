Un joven oriundo de Maciá que conducía una camioneta por un camino vecinal de Estación Raíces, a cuatro kilómetros al sur de la ruta 18, en el departamento Villaguay, chocó en la tarde de este miércoles contra los árboles de la banquina tras realizar una maniobra para esquivar un camión.
Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol
Un joven oriundo de Maciá que conducía una camioneta por un camino vecinal de Estación Raíces, en Villaguay, chocó contra los árboles de la banquina.
26 de noviembre 2025 · 23:02hs
El accidente en Villaguay
En el vehículo viajaban otros tres hombres de entre 25 y 35 años, también oriundos de Maciá. Lo llamativo es que ninguno aceptó el traslado para recibir atención médica cuando llegó la ambulancia del Hospital Santa Rosa.
En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Raíces Oeste, General Urquiza y la subcomisaría Estación Raíces. Colaboró personal de Villaguay bajo la supervisión del subjefe departamental.