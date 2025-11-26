Uno Entre Rios | Policiales | Villaguay

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Un joven oriundo de Maciá que conducía una camioneta por un camino vecinal de Estación Raíces, en Villaguay, chocó contra los árboles de la banquina.

26 de noviembre 2025 · 23:02hs
La camioneta dio de lleno contra un árbol. Sucedió en Villaguay.

Policía de Entre Ríos

La camioneta dio de lleno contra un árbol. Sucedió en Villaguay.

Un joven oriundo de Maciá que conducía una camioneta por un camino vecinal de Estación Raíces, a cuatro kilómetros al sur de la ruta 18, en el departamento Villaguay, chocó en la tarde de este miércoles contra los árboles de la banquina tras realizar una maniobra para esquivar un camión.

El accidente en Villaguay

En el vehículo viajaban otros tres hombres de entre 25 y 35 años, también oriundos de Maciá. Lo llamativo es que ninguno aceptó el traslado para recibir atención médica cuando llegó la ambulancia del Hospital Santa Rosa.

maraton villaguay corre, un regreso esperado en ciudad de encuentros

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Habrá festejos por el 202° Aniversario de Villaguay

Habrá festejos por el 202° Aniversario de Villaguay

Choque en Villaguay 2
En la camioneta iban tres hombres. Ninguno quiso ser atendido por los médicos.

En la camioneta iban tres hombres. Ninguno quiso ser atendido por los médicos.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Raíces Oeste, General Urquiza y la subcomisaría Estación Raíces. Colaboró personal de Villaguay bajo la supervisión del subjefe departamental.

Villaguay Maciá ruta 18
Noticias relacionadas
El incendio en La Paz consumió la casa ante la mirada de los vecinos.

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

La causa iniciada contra seis médicos por mala praxis en la muerte Valentín Godoy se cerró este miércoles.

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Identificación de un hombre de 39 años de edad, con domicilio en la ciudad de Neuquén que tenía pedido de captura por hurto de un vehículo

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Un hombre oriundo de Paraná fue detenido en la ruta 34 por transportar una gran cantidad de drogas sintéticas mientras viajaba con su hija de cinco años.

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional definirá el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

El Gobierno nacional definirá el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Ultimo Momento
El Gobierno nacional definirá el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

El Gobierno nacional definirá el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

Policiales
Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Ovación
Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

¿Qué necesita Atlético Paraná para seguir en carrera en el Regional Amateur?

¿Qué necesita Atlético Paraná para seguir en carrera en el Regional Amateur?

Miembros de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza del río Paraná

Miembros de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza del río Paraná

Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

Gol de Julián Álvarez para la victoria del Atlético de Madrid

Gol de Julián Álvarez para la victoria del Atlético de Madrid

La provincia
Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

La Municipalidad de Paraná trabaja en la nueva señalización del transporte urbano

La Municipalidad de Paraná trabaja en la nueva señalización del transporte urbano

Escritor de Concordia ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes

Escritor de Concordia ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes

Colectivos: tras la asamblea, se retomó el servicio en Paraná

Colectivos: tras la asamblea, se retomó el servicio en Paraná

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Dejanos tu comentario