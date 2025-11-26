Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas Un incendio de gran magnitud se desató en una propiedad del barrio Congo de La Paz. Según testigos, los bomberos no tenían agua para combatir el fuego. 26 de noviembre 2025 · 22:49hs

Gentileza Infopaer El incendio en La Paz consumió la casa ante la mirada de los vecinos.

Un incendio de gran magnitud se desató en la noche de este miércoles en una propiedad ubicada en calle Belgrano, en el barrio Congo de La Paz. Según testigos, los bomberos fueron alertados del siniestro, pero se les informó que no tenían agua en el tanque para combatir el fuego.

Las llamas, que se propagaron rápidamente, están dispersando brasas livianas sobre los alrededores, lo que produjo preocupación entre los vecinos.

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Hasta el momento no se han reportado heridos, pero la situación es crítica. La falta de agua en el tanque de los bomberos generó indignación y preocupación en la comunidad. Se espera que las autoridades tomen medidas urgentes para controlar el incendio y evitar daños mayores, indicó Infopaer.