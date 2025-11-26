Uno Entre Rios | Policiales | La Paz

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Un incendio de gran magnitud se desató en una propiedad del barrio Congo de La Paz. Según testigos, los bomberos no tenían agua para combatir el fuego.

26 de noviembre 2025 · 22:49hs
El incendio en La Paz consumió la casa ante la mirada de los vecinos.

El incendio en La Paz consumió la casa ante la mirada de los vecinos.

Un incendio de gran magnitud se desató en la noche de este miércoles en una propiedad ubicada en calle Belgrano, en el barrio Congo de La Paz. Según testigos, los bomberos fueron alertados del siniestro, pero se les informó que no tenían agua en el tanque para combatir el fuego.

Las llamas, que se propagaron rápidamente, están dispersando brasas livianas sobre los alrededores, lo que produjo preocupación entre los vecinos.

Hasta el momento no se han reportado heridos, pero la situación es crítica. La falta de agua en el tanque de los bomberos generó indignación y preocupación en la comunidad. Se espera que las autoridades tomen medidas urgentes para controlar el incendio y evitar daños mayores, indicó Infopaer.

