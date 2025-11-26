Gol de Julián Álvarez para la victoria del Atlético de Madrid

Julián Álvarez marcó el primero del Colchonero, que logró una agónica victoria por 2 a 1 sobre el Inter por la quinta fecha de la Champions League.

La segunda jornada de la quinta fecha de la Champions League tuvo nueve partidos con 42 goles casi el doble que la jornada del martes cuando hubo 22 tantos entre todos los encuentros. Uno de ellos marcado por Julián Álvarez para la victoria del Atlético de Madrid.

En el destacado, Liverpool cayó por 4-1 de local ante PSV. Además, Arsenal derrotó 2-1 a Bayern Múnich en Londres y sigue con puntaje perfecto. Por otro lado, PSG le ganó a Tottenham por 5-3 en París y Real Madrid se lo dio vuelta a Olympiacos por 4-3 con cuatro goles de Kylian Mbappé. A su vez, Atlético de Madrid venció sobre la hora a Inter por 2-1 con un tanto de Julián Álvarez.

Con estos resultados, Arsenal lidera la tabla de la fase regular del certamen y su escolta es PSG con 12 unidades. Los que completan los ocho mejores son Bayern Múnich, Inter, Real Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea y Sporting CP.