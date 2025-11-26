Gobernador Mansilla anunció la 12ª Fiesta Provincial de la Torta Frita

El sábado 29 de noviembre, Gobernador Mansilla realizará la 12ª Fiesta Provincial de la Torta Frita en el Predio de la Estación, con entrada libre y gratuita

Gobernador Mansilla realizará este sábado la 12ª Fiesta Provincial de la Torta Frita en el Predio de la Estación, con entrada libre y gratuita. La presentación oficial del evento tuvo lugar este martes en el Museo Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En el anuncio, el secretario de Cultura, Julián Stoppello, invitó a la comunidad entrerriana a participar de una jornada que reúne tradición, producción y turismo. Señaló que la continuidad del encuentro refleja el interés por fortalecer espacios que promueven la identidad local.

El presidente municipal, Francisco Passinato, recordó que la torta frita se adoptó como símbolo de la localidad y valoró el crecimiento sostenido de la celebración, que cada año incorpora la participación de artesanos, emprendedores, concursos y propuestas artísticas.

El asesor cultural Beltrán Alarcón agradeció el acompañamiento del gobierno provincial y destacó la relevancia que adquirió la fiesta desde su declaración provincial. Subrayó que para una localidad de alrededor de 3.000 habitantes, contar con un evento de estas características representa una oportunidad para visibilizar su producción cultural.

La programación del sábado incluirá feria de artesanos y emprendedores, patio de comidas, el concurso de Torta Frita y música en vivo. Actuarán Los Laguneros del Chamamé, Los Majestuosos del Chamamé, Ponte a Bailar, Litoral Mitá, Uriel López y Los Raiceritos, entre otros.