Uno Entre Rios | Escenario | El Plan de la Mariposa

El Plan de la Mariposa en Santa Fe: quedan las últimas entradas

Por localidades agotadas, el show de El Plan de la Mariposa del sábado 13 de diciembre a las 21 se trasladará al Lemon Arena, ubicado en Ruta Nacional 168 km 14

26 de noviembre 2025 · 16:00hs
El Plan de la Mariposa en Santa Fe: quedan las últimas entradas

Por localidades agotadas, el show de El Plan de la Mariposa del sábado 13 de diciembre a las 21 se trasladará al Lemon Arena, ubicado en Ruta Nacional 168 km 14. Las últimas entradas continúan disponibles a través de Ticketway.

El Plan de la Mariposa en Santa Fe

La banda llega a Santa Fe en medio de una gira nacional y latinoamericana que marcó un año de crecimiento. Tras su actuación en el Festival Tribus 15 Años y su primer estadio en el Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors, el grupo de Necochea retomará el contacto con el público santafesino con un repertorio que incluye “Correntada” y canciones de toda su trayectoria.

Néstor Viloria presenta su libro y ofrece un taller en Paraná

Néstor Viloria presenta su libro y ofrece un taller en Paraná

el ficer continua con proyecciones y actividades especiales en parana

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

En Buenos Aires, El Plan ofreció un show de tres horas ante 20.000 personas, con momentos que destacaron por su cercanía con la audiencia: caminaron entre el público acompañados por gaiteros y bombistas, e incluso realizaron un set acústico en una estructura montada en el centro del campo de juego.

Durante junio la banda recorrió varias ciudades de Latinoamérica, entre ellas Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Medellín. La gira argentina continuará por Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan, Reconquista, La Rioja, General Alvear, San Luis, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia, Trelew, Bariloche, Neuquén, Santa Rosa, Viedma, Bahía Blanca, Tandil y Santa Fe.

El 2025 también incluyó presentaciones en Cosquín Rock, Quilmes Rock, dos funciones agotadas en Punta Ballena (Uruguay), el Anfiteatro de Rosario y una gira europea por España, Holanda, Inglaterra y Dinamarca.

Dónde comprar las entradas

  • Tribus: República de Siria 3572 (miércoles a domingos, 18 a 00)

  • NEXON Peatonal Santa Fe: San Martín 2637

  • NEXON Aristóbulo del Valle: Aristóbulo del Valle 6780

  • NEXON Santo Tomé: Av. 7 de Marzo 2091

  • NEXON Blas Parera: Av. Blas Parera 6980

  • NEXON Paraná: Urquiza 1031

  • Terco Tour Paraná: 25 de Mayo 453

  • Online: Ticketway

  • Venta telefónica: 0342-155-764161

LEER MÁS: Néstor Viloria presenta su libro y ofrece un taller en Paraná

El Plan de la Mariposa Santa Fe Entradas
Noticias relacionadas
realizaran un homenaje a jorge mendez con musica en vivo y material audiovisual

Realizarán un homenaje a Jorge Méndez con música en vivo y material audiovisual

gobernador mansilla anuncio la 12ª fiesta provincial de la torta frita

Gobernador Mansilla anunció la 12ª Fiesta Provincial de la Torta Frita

Rubén Giménez, Marcelo Maddoni y Francisco Cuestas

Los Musiqueros Entrerrianos regresan con música nueva y diversas presentaciones

Este martes se realizó la gala de apertura del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), evento organizado por el Gobierno de Entre Ríos

FICER: comenzó el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: Nunca fui amiga de ella

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: "Nunca fui amiga de ella"

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: Nunca fui amiga de ella

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: "Nunca fui amiga de ella"

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

Policiales
Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Ovación
Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

Emiliano Stang: Estaba obligado a ganar esta carrera

Emiliano Stang: "Estaba obligado a ganar esta carrera"

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

Dejanos tu comentario