El Plan de la Mariposa en Santa Fe: quedan las últimas entradas

Por localidades agotadas, el show de El Plan de la Mariposa del sábado 13 de diciembre a las 21 se trasladará al Lemon Arena, ubicado en Ruta Nacional 168 km 14. Las últimas entradas continúan disponibles a través de Ticketway .

La banda llega a Santa Fe en medio de una gira nacional y latinoamericana que marcó un año de crecimiento. Tras su actuación en el Festival Tribus 15 Años y su primer estadio en el Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors, el grupo de Necochea retomará el contacto con el público santafesino con un repertorio que incluye “Correntada” y canciones de toda su trayectoria.

El Plan de la Mariposa en Santa Fe

En Buenos Aires, El Plan ofreció un show de tres horas ante 20.000 personas, con momentos que destacaron por su cercanía con la audiencia: caminaron entre el público acompañados por gaiteros y bombistas, e incluso realizaron un set acústico en una estructura montada en el centro del campo de juego.

Durante junio la banda recorrió varias ciudades de Latinoamérica, entre ellas Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Medellín. La gira argentina continuará por Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan, Reconquista, La Rioja, General Alvear, San Luis, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia, Trelew, Bariloche, Neuquén, Santa Rosa, Viedma, Bahía Blanca, Tandil y Santa Fe.

El 2025 también incluyó presentaciones en Cosquín Rock, Quilmes Rock, dos funciones agotadas en Punta Ballena (Uruguay), el Anfiteatro de Rosario y una gira europea por España, Holanda, Inglaterra y Dinamarca.

