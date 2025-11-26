Miembros de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza del río Paraná

Unos 15 alumnos y profesores de la Ecenaa palearon en cercanías al Islote Curupí y y recolectaron unos 16 bolsones repletos de basura.

Integrantes de la Ecenaa y las escuelas municipales de canotaje y SUP compartiendo la jornada de limpieza.

Con el objetivo de colaborar con el medioambiente, integrantes de la Escuela de Canotaje, Expedición y Natación de Aguas Abiertas (Ecenaa) y las escuelas municipales de canotaje y SUP llevaron adelante una nueva jornada de limpieza en el río Paraná.

Un grupo de 15 personas, encabezadas por los profesores Pablo Taulada y Misol Rosso, se subieron a ocho piraguas y se dirigieron hacia el Islote Curupí, donde palearon desde la punta del islote en dirección este con el objetivo de recolectar basura. Los residuos eran tantos que, según sus propias palabras, no llegaron a cubrir ni la mitad del recorrido.

En total completaron unas 16 bolsas de consorcio repletas de basura, principalmente botellas de plástico. Entre lol objetos encontrados, llamó la atención la carcasa de un viejo monitor de computadora, el cual fue subido a una de las embarcaciones.

Su compromiso con el río Paraná

"Fue impresionante la cantidad de basura que encontramos en esta oportunidad. No pudimos hacer todo lo que pensábamos porque no nos dio el tiempo. La verdad que es mucho más lindo salir a palear por el río que juntar mugre, pero sentimos el compromiso de hacerlo y disfrutamos de hacerlo", comentó Pablo Taulada.