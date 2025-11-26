La Municipalidad de Paraná trabaja en la nueva señalización del transporte urbano

Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

La Municipalidad de Paraná ya trabaja en la demarcación y señalización horizontal para el nuevo sistema de transporte urbano de colectivos.

26 de noviembre 2025 · 19:57hs
Los trabajadores municipales de Paraná cambian los números por letras.

La Municipalidad de Paraná ya trabaja en la demarcación y señalización horizontal para el nuevo sistema de transporte urbano de colectivos que comenzará a regir desde el 7 de diciembre. Las tareas son realizadas por personal municipal en las multiparadas y en las arterias principales.

También se colocan las correspondientes letras que reemplazarán a los tradicionales números de las líneas.

Los nuevos carteles en Paraná

Con el objetivo que los paranaenses cuenten con un mejor servicio, la Municipalidad de Paraná presentó este martes los recorridos que realizarán, desde el 7 de diciembre, la nueva empresa concesionaria del transporte público de pasajeros.

En paralelo, la Secretaría de Servicios Públicos, a través del Área de Señalización, llevó adelante la demarcación horizontal de todos los carriles exclusivos para colectivos en lo que se denominan multiparadas y también en las arterias principales de la capital entrerriana.

Este trabajo se realiza con pintura termoplástica con secado rápido, a partir de los 15 minutos, y permite que media hora más tarde se pueda habilitar el tránsito. Además, brinda mayor durabilidad. Refiriéndose a ello, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, destacó la iniciativa de la intendenta Rosario Romero “de tener un transporte de calidad en la ciudad de Paraná”, y agregó que “ahora estamos con la nueva señalización, tanto horizontal como vertical. Se realiza el trabajo de los carriles exclusivos, sobre todo en el ingreso a la era central de la ciudad y el egreso”, completó.

Por otra parte, las nuevas unidades del transporte público de pasajeros ya no estarán identificadas por números, sino por letras. Es por eso que desde la mencionada área también se lleva adelante la colocación de vinilo con las letras correspondientes en cada una de las paradas.

