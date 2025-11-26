Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

Rocamora conoce los días y las posibles sedes para la continuidad en el certamen. Dependerá si finaliza quinto o sexto en la Conferencia Sur.

Si Rocamora finaliza quinto en la Conferencia Sur integrará el Grupo A en El Talar; si termina sexto el B en Obras Basket.

Tomás de Rocamora conoció a los posibles rivales para los cuadrangulares clasificatorios de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. Si bien aún no se cerró la fase regular del Apertura y varias posiciones deben definirse, el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) oficializó días y sedes para la continuidad del certamen en sus conferencias Sur y Norte.

El Talar y Obras Basket, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), son los posibles destinos del Rojo para cerrar el año, pero eso dependerá de su posición final en el Sur. Si el equipo uruguayense finaliza quinto –posición que pelea con Unión Florida– integrará el Grupo A junto a El Talar, Beraztegui y El Biguá; pero si termina sexto estará en el Grupo B, junto a Obras, Ferro Carril Oeste e Independiente de Neuquén. En cualquier caso, el deberá competir del 3 al 8 de diciembre.

Cabe recordar que en esta primera instancia de postemporada participarán todos los equipos ubicados del primero al octavo puesto de la etapa regular de cada conferencia. Los conjuntos que finalizaron en novenos en la fase quedaron eliminados.

Los clasificados se reordenarán en dos Cuadrangulares por Conferencia, con sedes asignadas a los primeros y segundos de cada zona y con un formato de todos contra todos por grupo.

Cómo continuará la Liga Nacional Femenina

La acción comenzará el miércoles 3 de diciembre y se extenderá hasta el lunes 8, con las localías adjudicadas a El Talar, Instituto, Obras Basket y Chañares. Los dos mejores de cada Cuadrangular avanzarán al Cuadrangular Semifinal, mientras que los otros dos equipos concluirán su participación.

Por la Conferencia Sur, el Grupo A se disputará en el Estadio Roberto Contini del 3 al 5 de diciembre, con El Talar, Berazategui, Rocamora/Unión Florida y El Biguá. El Grupo B tendrá como sede el Templo del Rock y reunirá, del 6 al 8 de diciembre, a Obras Basket, Ferro Carril Oeste, Unión Florida/Rocamora e Independiente de Neuquén.

Mientras que en la Conferencia Norte, en el Grupo A se llevará a cabo en el Ángel Sandrín los días 5, 6 y 7 de diciembre, con Instituto, Hindú/Unión Deportiva San José, Náutico/Quimsa/Gorriones y Fusión Riojana. El Grupo B también se jugará del 5 al 7 de diciembre en el Estadio Ubaldo Adélico Goya, con Chañares, Hindú/Unión Deportiva San José y Náutico/Quimsa/Gorriones.