Los Musiqueros Entrerrianos regresan con música nueva y diversas presentaciones

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

26 de noviembre 2025 · 11:54hs
Los Musiqueros Entrerrianos visitaron la redacción de UNO en el marco de su regreso oficial a los escenarios, un reencuentro esperado por el público y respaldado por más de tres décadas de trabajo en la música regional.

Los Musiqueros Entrerrianos regresan con música nueva

El trío integrado por Francisco Cuestas, Rubén Giménez y Marcelo Maddoni acaba de lanzar Como yo aprendí a querer, una canción que abre una nueva etapa artística y que ofrece identidad, tradición y una búsqueda renovada en el folclore entrerriano.

Música de la región

El grupo recordó que sus primeros pasos estuvieron marcados por un aprendizaje directo y cotidiano junto a Los Hermanos Cuestas. Años de acompañamiento en giras, ensayos y encuentros formaron una base sólida que funcionó como escuela y como punto de partida para su propio proyecto.

Esa experiencia definió una mirada profesional del oficio y un compromiso con la música de la región que los sostuvo a lo largo del tiempo.

Con el correr de los años, Los Musiqueros Entrerrianos empezaron a construir una estética propia. Francisco Cuestas contó que la necesidad de diferenciarse los llevó a explorar arreglos y timbres nuevos, lo que derivó en la incorporación de batería, guitarra eléctrica y otros elementos inusuales en el folclore entrerriano de aquel momento. Esa evolución, que se consolidó entre 2005 y 2006, dio forma al sonido característico del grupo.

El anclaje en los ritmos de la provincia siempre fue un pilar, pero las temáticas se expandieron. Marcelo Maddoni explicó que la búsqueda incluyó incorporar historias, sentimientos y experiencias universales, sin dejar de lado los paisajes, los personajes y la sensibilidad entrerriana. Esa combinación permitió que el cancionero del trío se convirtiera en un puente entre tradición y contemporaneidad.

A lo largo de su trayectoria, el grupo reunió discos, giras, colaboraciones con artistas de peso y presentaciones en festivales de alcance nacional.

Rubén Giménez recordó la decisión de trasladarse a Buenos Aires como un gesto clave para abrir puertas en los medios y en los circuitos más competitivos del país. Esa movida los llevó a actuar en escenarios como Cosquín y a realizar presentaciones en México, Washington y Miami. También destacó el disco Pasaporte, que incluyó colaboraciones de Tekis, Abel Pintos, Soledad Pastorutti y el Coro Kennedy.

En los últimos años, las nuevas generaciones empezaron a acercarse a su música, algo que el trío valora especialmente. Maddoni habló de ese fenómeno como un compromiso con la transmisión cultural: la oportunidad de mostrar que los ritmos de Entre Ríos también pueden acompañar a quienes descubren el folclore desde una perspectiva actual.

El regreso de Los Musiqueros Entrerrianos coincide con una agenda activa. Como yo aprendí a querer es el puntapié de una serie de lanzamientos que incluirán nuevos videoclips y canciones durante los próximos meses.

El calendario inmediato suma presentaciones importantes. La más próxima será este sábado 29 de noviembre en la Fiesta Provincial del Guiso, en El Pingo, un encuentro popular que marca uno de los primeros recitales del trío en esta nueva etapa.

