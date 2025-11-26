El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) continúa este miércoles con nuevas proyecciones y actividades especiales, todas con entrada libre y gratuita

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) continúa este miércoles con nuevas proyecciones y actividades especiales, todas con entrada libre y gratuita. La programación se desarrolla en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), La Vieja Usina, el IAAER y el cine Las Tipas. El evento es organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER).

Durante la jornada inaugural se entregaron distinciones a personalidades destacadas por su trayectoria y su aporte al cine entrerriano, en el marco del premio Tilda Thamar. Fueron reconocidas la directora, guionista y productora paranaense Celina Murga, de trayectoria nacional e internacional, y Fabián Muteverría, integrante del Instituto Autárquico Audiovisual, cuya labor permitió difundir el cine en distintos puntos de la provincia y acercarlo a nuevas generaciones.

La programación de este miércoles incluye el inicio del ciclo de Cine Infantil, que comenzará con la proyección de Checker Tobi, de Johannes Honsell, a las 15 en el primer piso del CPC. En el mismo horario, pero en el cine Las Tipas, se exhibirá Con Hasan en Gaza, de Kamal Aljafari, dentro de la sección de Cine Internacional.

La Sección Oficial continuará a las 19.30 en la sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina, con la proyección de Museo de la subversión, de Francisco D’Eufemia, y el cortometraje entrerriano Parte del río, de Fernando Solanas.

El foco dedicado al realizador Ignacio Agüero se presentará a las 20 en la sala Rubén Noble del IAAER, con Cien niños esperando un tren y el cortometraje Puro andar, de Luciana Decker Orozco.

A las 22, en el primer piso del CPC, se podrá ver el estreno de Emboscada, de Mauro Bedendo, acompañado por el cortometraje El viaje, de Julio Gómez, dentro del espacio de Cine Entrerriano.

La programación del día cerrará a las 23 en la sala Rubén Noble, con la proyección de Los inundados, de Fernando Birri, dentro del ciclo Cinemateca Presenta.

El FICER continuará durante toda la semana con actividades abiertas al público, reforzando su objetivo de acercar el cine a la comunidad y promover la producción audiovisual regional.