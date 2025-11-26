Uno Entre Rios | La Provincia | Colectivos

Colectivos: tras la asamblea, se retomó el servicio en Paraná

La medida sorpresiva convocada por UTA Entre Ríos afectó a 12 líneas de colectivos. Comenzó a las 14, y dos horas más tarde volvieron a circular.

26 de noviembre 2025 · 17:50hs
Una asamblea informativa de choferes del transporte urbano de pasajeros de Paraná, convocada por UTA Entre Ríos, paralizó el servicio durante más de dos horas en Paraná. La sorpresiva medida de fuerza comenzó a las 14 en los galpones ubicados en calles 3 de Febrero y Gervasio Méndez, propiedad de la empresa Mariano Moreno.

Al igual que en oportunidades anteriores, la asamblea se realizó en el contexto del próximo vencimiento del contrato de concesión del transporte urbano, previsto para el 7 de diciembre, que involucra a las empresas ERSA Urbano y Transporte Mariano Moreno.

La medida alcanzó a las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23, las cuales quedaron paralizadas por más de dos horas.

Según se informó, la asamblea finalizó a las 15.50, se confirmó a Elonce y a partir de ese horario, se comenzaba a reiniciar el servicio. Por lo que se esperaba que minutos después de las 16, los colectivos retomaran sus recorridos en la ciudad de Paraná, ya que la sorpresiva medida, no había afectado a las unidades del transporte metropolitano, y las líneas 4, 6, 12, 15, 17, 20 y 22 funcionaron con normalidad.

