Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto Detienen a un hombre en Victoria que tenía pedido de captura vigente por parte del Juzgado de Garantías de Neuquén por el Delito de hurto de vehículo 26 de noviembre 2025 · 14:12hs

Identificación de un hombre de 39 años de edad, con domicilio en la ciudad de Neuquén que tenía pedido de captura por hurto de un vehículo

Este miércoles, personal de la Sección 911 y Video vigilancia de Victoria, mientras se encontraba de recorrida en zona del Cuarto Cuartel, más precisamente en la intersección de calle Güemes y Yatay, procede a la identificación de un hombre de 39 años de edad, con domicilio en la ciudad de Neuquén, por lo que es trasladado hacia Jefatura departamental para una correcta identificación.

detenido Victoria hurto Luego de consultar al sistema de requerimientos judiciales a nivel nacional se comprobó que registra un pedido de Captura vigente de fecha 14/05/25, por parte del Juzgado de Garantías de Neuquén por el Delito de hurto de vehículo.

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Por tal motivo fue puesto a disposición del Juzgado requirente quien dispuso que se proceda a la notificación para la comparencia en los Estrados Judiciales de esa provincia a los fines de regularizar su situación procesal.