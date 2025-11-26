Este miércoles, personal de la Sección 911 y Video vigilancia de Victoria, mientras se encontraba de recorrida en zona del Cuarto Cuartel, más precisamente en la intersección de calle Güemes y Yatay, procede a la identificación de un hombre de 39 años de edad, con domicilio en la ciudad de Neuquén, por lo que es trasladado hacia Jefatura departamental para una correcta identificación.
Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto
Detienen a un hombre en Victoria que tenía pedido de captura vigente por parte del Juzgado de Garantías de Neuquén por el Delito de hurto de vehículo
26 de noviembre 2025 · 14:12hs
Luego de consultar al sistema de requerimientos judiciales a nivel nacional se comprobó que registra un pedido de Captura vigente de fecha 14/05/25, por parte del Juzgado de Garantías de Neuquén por el Delito de hurto de vehículo.
Por tal motivo fue puesto a disposición del Juzgado requirente quien dispuso que se proceda a la notificación para la comparencia en los Estrados Judiciales de esa provincia a los fines de regularizar su situación procesal.