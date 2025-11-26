Uno Entre Rios | Policiales | Victoria

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Detienen a un hombre en Victoria que tenía pedido de captura vigente por parte del Juzgado de Garantías de Neuquén por el Delito de hurto de vehículo

26 de noviembre 2025 · 14:12hs
Identificación de un hombre de 39 años de edad

Identificación de un hombre de 39 años de edad, con domicilio en la ciudad de Neuquén que tenía pedido de captura por hurto de un vehículo

Este miércoles, personal de la Sección 911 y Video vigilancia de Victoria, mientras se encontraba de recorrida en zona del Cuarto Cuartel, más precisamente en la intersección de calle Güemes y Yatay, procede a la identificación de un hombre de 39 años de edad, con domicilio en la ciudad de Neuquén, por lo que es trasladado hacia Jefatura departamental para una correcta identificación.

detenido Victoria hurto

Luego de consultar al sistema de requerimientos judiciales a nivel nacional se comprobó que registra un pedido de Captura vigente de fecha 14/05/25, por parte del Juzgado de Garantías de Neuquén por el Delito de hurto de vehículo.

La figura no humana que apareció en Laguna del pescado, Victoria.

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

Un hombre oriundo de Paraná fue detenido en la ruta 34 por transportar una gran cantidad de drogas sintéticas mientras viajaba con su hija de cinco años.

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Por tal motivo fue puesto a disposición del Juzgado requirente quien dispuso que se proceda a la notificación para la comparencia en los Estrados Judiciales de esa provincia a los fines de regularizar su situación procesal.

Victoria hombre detenido pedido de captura hurto
Noticias relacionadas
La Justicia de Concordia dictó la pena de 6 años de prisión a S.A.D., quien fue declarado culpable el 12 de noviembre en un juicio por jurados.

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Gabriel Casa fue detenido tras el crimen.

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Gisela López, víctima de femicidio.

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

La camioneta chocó un tractor. El accidente fue entre Gualeguay y Galarza.

Gualeguay: un muerto luego del choque de una camioneta con un tractor

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

Ultimo Momento
Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

Realizarán un homenaje a Jorge Méndez con música en vivo y material audiovisual

Realizarán un homenaje a Jorge Méndez con música en vivo y material audiovisual

Policiales
Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Ovación
Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Emiliano Stang: Estaba obligado a ganar esta carrera

Emiliano Stang: "Estaba obligado a ganar esta carrera"

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

Lanús y Tigre definirán el último clasificado a los cuartos de final

Lanús y Tigre definirán el último clasificado a los cuartos de final

La provincia
Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

Paraná: proyectan nuevo sistema de estacionamiento medido

Paraná: proyectan nuevo sistema de estacionamiento medido

Cámara de Diputados sesiona en el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay

Cámara de Diputados sesiona en el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay

Detectan agua con concentración de arsénico en cuatro ciudades de Entre Ríos

Detectan agua con concentración de arsénico en cuatro ciudades de Entre Ríos

Dejanos tu comentario