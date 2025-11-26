Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Un hombre oriundo de Paraná fue detenido en la ruta 34 por transportar una gran cantidad de drogas sintéticas mientras viajaba con su hija de cinco años.

26 de noviembre 2025 · 12:09hs
Un hombre oriundo de Paraná fue detenido en la ruta 34 por transportar una gran cantidad de drogas sintéticas mientras viajaba con su hija de cinco años.

Un hombre oriundo de Paraná fue detenido en la ruta 34 por transportar una gran cantidad de drogas sintéticas mientras viajaba con su hija de cinco años.

Un hombre oriundo de Paraná fue detenido durante la noche del martes luego de que agentes de la Policía de Seguridad Vial descubrieran que transportaba una importante cantidad de drogas sintéticas mientras viajaba junto a su hija de cinco años. El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 199 de la ruta nacional 34, en el marco de un control vehicular de rutina.

El conductor, identificado como R.B.D., se desplazaba desde la ciudad de Rafaela en una Chevrolet Tracker blanca. Según informaron fuentes policiales, los agentes solicitaron la documentación del vehículo, pero al no poder presentarla, se procedió a verificar el número de chasis y motor.

Paranaense extasis

Durante la inspección, los efectivos realizaron una requisa del automóvil y detectaron debajo del asiento del conductor una bolsa plástica sellada que contenía diversas sustancias. Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, se convocó al personal de la División Microtráfico del Distrito Rafaela.

Secuestro de pastillas

En el lugar, los especialistas confirmaron la presencia de 563 pastillas de éxtasis, 70 troqueles de LSD, 200 gramos de cristal (MDMA) y 320 gramos de ketamina. Además, se secuestraron $117.000, USD 400 y tres teléfonos celulares.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención del conductor, mientras que la menor que viajaba con él fue puesta bajo resguardo, garantizando su integridad. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con la investigación para determinar el origen y el destino de las sustancias incautadas.

Paraná éxtasis detenido
