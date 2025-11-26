¿Qué necesita Atlético Paraná para seguir en carrera en el Regional Amateur?

Atlético Paraná recibirá el domingo a Cultural Aranguren. El Gato sólo podrá clasificar como el mejor equipo posicionado en el segundo lugar de su zona.

Atlético Paraná se juega su futuro el próximo domingo en el Regional Amateur.

Atletico Paraná cerrará este domingo su participación en la Primera Ronda del Torneo Regional Amateur. El Gato recibirá desde las 17 a Cultural Aranguren en el marco de la sexta fecha de la Zona 2 de la Región Litoral Sur.

Este sector también incluye a Atlético María Grande, que tendrá jornada libre. El Rojo aseguró su presencia en la siguiente instancia el pasado domingo más allá de haber resignado su condición de invicto al caer por 1 a 0 ante el Rojiblanco de barrio San Martín.

Que indica el reglamento del Torneo Regional Amateur

Atlético María Grande lidera la Zona 2 con 9 unidades. Atlético Paraná lo escolta con 6 puntos. Cierra Cultural Aranguren, con 6.

El reglamento indica que, en caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos, se tendrán en cuentan los puntos obtenido en enfrentamiento entre si. De persistir la paridad se tendrá en cuenta la diferencia de gol. El último ítem que inclinará la balanza será la cantidad de goles en condición de visitante. Este punto beneficia a los dirigidos por Gustavo Romero.

El representante de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña derrotó 2 a 1 a Atlético Paraná en el estadio Pedro Mutio. El Rojiblanco se desquitó al imponerse por 1 a 0.

La única oportunidad para Atlético Paraná

Frente a este escenario, Atlético Paraná tendrá una sola oportunidad de inscribir su nombre los playoffs: finalizar posicionado como el mejor equipo posicionado en el segundo lugar de la tabla de los sectores conformado por tres equipos.

Coronel Aguirre de Rosario se ubica como el segundo mejor posicionado con 6 unidades y una diferencia de gol de +6. Atlético Paraná reúne el mismo puntaje y +3. El elenco santafesino visitará a Puerto San Martín, que posee 9 unidades y +5. Si el Gato supera a Cultural Aranguren por dos o más tantos de diferencia, seguirá en competencia.

El programa de los equipos entrerrianos

Viernes

21: Parque Sur (Concepción del Uruguay) - Unión y Fraternidad (San Salvador)

Árbitro: Brian Páez (Villaguay)

Sábado:

19: Atlético Villa Elisa - Juventud Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Iván Pastrana (Concepción del Uruguay)

Domingo

17: Unión (Crespo) - Atlético Neuquén

Árbitro: Martín Leiva (Concordia)

17: Atlético Paraná-Cultural Aranguren

Árbitro: Sebastián López (La Paz)

17: Lanús (Concepción del Uruguay) - Achirense

Árbitro: Maximiliano Clauss (Paraná Campaña)

17: Defensores de Pronunciamiento - Libertad (Concordia)

Árbitro: Alexis Caisso (Paraná Campaña)