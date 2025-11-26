Néstor Viloria presenta su libro y ofrece un taller en Paraná

Néstor Viloria presentará su libro "La guitarra en los ritmos de la música venezolana" y ofrecerá un taller el jueves 27 de noviembre en el Almacén de los 33

Néstor Viloria presentará este jueves 27 su libro La guitarra en los ritmos de la música venezolana y ofrecerá un taller. La actividad será a las 18 en el Almacén de los 33, en Paraná. El encuentro incluirá una instancia de formación y una demostración musical en vivo.

Viloria, músico venezolano radicado en Argentina, visitó radio La Red Paraná junto a Santiago Weber, donde adelantó detalles de la propuesta. Durante la entrevista expresó que regresar a la ciudad le genera una alegría especial. “En mi caso particular, que vengo de fuera, estoy muy feliz de estar nuevamente en Paraná y en esta oportunidad para seguir compartiendo mis conocimientos acerca de la guitarra en los ritmos de la música venezolana”, señaló.

El artista explicó que el libro funciona como un método orientado a guitarristas interesados en acercarse a las sonoridades tradicionales de Venezuela. Comentó además que el material acaba de editarse y que la presentación incluirá ejemplos tocados en vivo para mostrar cómo se aplican los recursos que propone en sus páginas.

La actividad del jueves reunirá música, aprendizaje y la posibilidad de conocer de cerca una obra que busca poner en valor la diversidad rítmica de la región. La entrada tiene un valor de $10.000.