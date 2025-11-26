Néstor Viloria presentará este jueves 27 su libro La guitarra en los ritmos de la música venezolana y ofrecerá un taller. La actividad será a las 18 en el Almacén de los 33, en Paraná. El encuentro incluirá una instancia de formación y una demostración musical en vivo.
Néstor Viloria presenta su libro y ofrece un taller en Paraná
Néstor Viloria presentará su libro "La guitarra en los ritmos de la música venezolana" y ofrecerá un taller el jueves 27 de noviembre en el Almacén de los 33
Viloria, músico venezolano radicado en Argentina, visitó radio La Red Paraná junto a Santiago Weber, donde adelantó detalles de la propuesta. Durante la entrevista expresó que regresar a la ciudad le genera una alegría especial. “En mi caso particular, que vengo de fuera, estoy muy feliz de estar nuevamente en Paraná y en esta oportunidad para seguir compartiendo mis conocimientos acerca de la guitarra en los ritmos de la música venezolana”, señaló.
El artista explicó que el libro funciona como un método orientado a guitarristas interesados en acercarse a las sonoridades tradicionales de Venezuela. Comentó además que el material acaba de editarse y que la presentación incluirá ejemplos tocados en vivo para mostrar cómo se aplican los recursos que propone en sus páginas.
La actividad del jueves reunirá música, aprendizaje y la posibilidad de conocer de cerca una obra que busca poner en valor la diversidad rítmica de la región. La entrada tiene un valor de $10.000.