Charlotte Caniggia publicó video haciéndose una cirugía

La hija del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis empezó con su adicción al quirófano a los 19 años cuando se sometió a una rinoplastia. También se rellenó los labios con ácido hialurónico y se sometió a una liposucción. Luego, se hizo una cirugía estética para aumentarse el busto.

Charlote Caniggia 4.jpg

“Me las hice porque de chica no tenía mucho. El día que me las fui a operar le pedí a mi cirujano, el doctor Alberto Ferriols, que es un amigo, que me pusiera talle D. Él me recomendó que por la contextura de mi cuerpo me pusiera prótesis más chicas, pero no le hice caso. ¡Yo las quería así y me las tuvo que hacer! Quedé muy conforme con el resultado y no me arrepiento para nada. Pesan medio kilo cada una, pero ya estoy acostumbrada. Los pómulos nunca me los toqué y la cola menos”, había contado la mediática en una entrevista en el 2016.

A fines del año pasado, Caniggia también se había realizado retoques en la cara y el cuello. “Me puse hilos para tonificar el cuello”, señaló la hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia junto a una imagen en la que aparece con agujas abajo de su rostro. Luego, contó que se iba a colocar botox en la parte superior de su cara.