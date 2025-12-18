Uno Entre Rios | Show | Christian Petersen

El chef Christian Petersen pelea por su vida

El chef Christian Petersen, de 56 años se descompensó mientras escalaba el volcán Lalín y se encuentra en terapia intensiva

18 de diciembre 2025 · 15:04hs
El chef Christian Petersen

El chef Christian Petersen, de 56 años se descompensó mientras escalaba el volcán Lalín y se encuentra en terapia intensiva
En abril de 2025

En abril de 2025, Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi

El chef Christian Petersen, conocido popularmente por haber participado como jurado de "El gran premio de la cocina", se descompensó durante un viaje al Sur de la Argentina y tuvo que ser internado.

Christian Petersen chef terapia intensiva

El chef de 56 años se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes. "Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora", contaron en el ciclo Puro Show, de El Trece.

Homero Pettinato renunció a un programa Sería increíble

Homero Pettinato renunció a un programa "Sería increíble", en Olga

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

"Durante el ascenso, el guía advirtió que no se encontraba bien y tuvieron que hacer un operativo de rescate", detallaron. El parte médico indicó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

Christian Petersen chef terapia intensiva esposa

En abril de 2025, Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi

Christian Petersen Terapia intensiva Argentina
Noticias relacionadas
Desde la carcel Morena Rial hizo llegar a la producción de Telefe su casting para formar parte del reality que arranca en febrero del 2026.

Desde la carcel, Morena Rial se postuló para Gran Hermano 2026

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

la calle de los libros: feria de editoriales entrerrianas este sabado en parana

La calle de los libros: feria de editoriales entrerrianas este sábado en Paraná

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Ver comentarios

Lo último

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

Ultimo Momento
Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Policiales
Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Ovación
Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

La provincia
Niños del hospital San Roque necesitan urgente donantes de sangre

Niños del hospital San Roque necesitan urgente donantes de sangre

Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionan el Presupuesto 2026

Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionan el Presupuesto 2026

Paraná: repavimentan un tramo de calle Antonio Crespo

Paraná: repavimentan un tramo de calle Antonio Crespo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

Dejanos tu comentario