Chano Charpentier "aún no despertó"

La familia del ex líder de Tan Biónica permaneció en silencio respecto a los partes médicos pero este miércoles la madre de Chano, Marina, se tomó unos minutos en el programa de Jorge Lanata para brindar algunos detalles. En este marco, la mujer explicó que el tratamiento que sigue el artista consiste en una terapia individual y grupal, una visita al psiquiatra cada 15 días y un screening toxicológico donde es evaluado en todas las sustancias. "Siempre dio negativo, incluso en el último", relató y agregó: "El hecho de que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que esté igual de sensible. Él ha contado su enfermedad y para personas como él la vida es muy difícil".