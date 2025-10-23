Uno Entre Rios | Escenario | Charly García

Charly García, 74 años de música y rebeldía

Charly García cumpleaños y su nombre sigue siendo sinónimo de inspiración y rebeldía. Cada 23 de octubre, las redes se llenan de mensajes, recuerdos y canciones que celebran la vida de uno de los músicos más influyentes de la historia argentina

23 de octubre 2025
Charly García cumple 74 años y su nombre sigue siendo sinónimo de inspiración, rebeldía y arte. Cada 23 de octubre, las redes se llenan de mensajes, recuerdos y canciones que celebran la vida de uno de los músicos más influyentes de la historia argentina.

Charly García: ícono del rock nacional

Su legado atraviesa generaciones. Desde Sui Generis, pasando por Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros, hasta sus obras como solista, Charly moldeó un sonido que se volvió parte de la identidad nacional.

A lo largo de su carrera, dejó himnos que aún hoy acompañan a miles de personas. “Canción para mi muerte”, “Demoliendo hoteles”, “Los dinosaurios”, “Rezo por vos”, “Nos siguen pegando abajo”, entre tantas otras, forman parte de una obra que no envejece y que sigue diciendo mucho del presente.

Charly García cumple 74 años, y su arte sigue siendo un territorio sin tiempo.

