Carmen Barbieri dijo que un famoso actor se le arrodilló

La vedette, Carmen Barbieri, confesó que cuando era joven un actor famoso se le arrodilló para que no lo dejara.

"A mí se me arrodilló uno para que no lo deje", dijo la conductora de Mañanísima, luego de oír a la China decir que a los veinticinco años le rompieron en corazón y que se arrodilló ante su entonces novio para que no la deje.

La conversación dejó entrever de quién se trataba y fue la siguiente:

Carmen Barbieri: —A mí se me arrodilló uno para que no lo deje.

Estefi Berardi: —¿Quién?

C: —No voy a decir. Yo lo amaba muchísimo y él a mí, pero los celos eran terribles.

E: —¿Famoso?

C: —No voy a decir.

E: —Ya sé quién es.

C: —No lo vas a decir tampoco.

E: —Es un actor. Francella.

C: —Por favor, no nombren a gente...

E: —Pero me di cuenta, porque ya habías hablado de que él era celoso.

C: —¡Pero qué cosa esta! Es brava.

E:—Era Francella.

C: —No, tiene familia. No lo metamos a Francella que está tranquilo con su vida. Se sacó de encima a esta mujer que lo llevaba por el mal camino. Lo hacía mediático.

E: —Yo me lo imagino a Francella arrodillado.

C: —Le va muy bien con su mujer, Marynés, que es hermosa.

E: —¿Y qué tiene que ver si fue hace un montón?

C: —Fue hace un montón. No podemos hablar. No podemos tocar gente, cosas. ¡Basta de hablar de mi vida privada!