Marcos Kremer regresó a Clermont después del Rugby Championship

8 de octubre 2025 · 10:37hs
Luego de un exigente Rugby Championship con Los Pumas, donde enfrentó a selecciones como Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, Marcos Kremer ya se encuentra nuevamente en Francia. El concordiense se reintegró al Clermont, su club en el Top 14, y fue recibido con elogios por parte del cuerpo técnico, que destacó su ritmo competitivo y experiencia internacional.

"¡Están bien! Aunque vengan de jugar contra los sudafricanos. Son jugadores que llevan tres meses enfrentándose al más alto nivel", aseguró Frédéric Charrier, entrenador asistente del Clermont, al referirse al estado físico y mental tanto de Kremer como de su compatriota Bautista Delguy. El mensaje fue claro: el desgaste no opaca el aporte que hacen al equipo.

Kremer, que se ha consolidado como una pieza clave en el combinado nacional por su entrega, potencia física y compromiso defensivo, es también una figura valorada en su club. "Recuperar a jugadores de alto nivel siempre es importante para el grupo, ya que crea un estímulo y anima a todos. Eso es lo que esperamos de Marcos y Bautista", remarcó el entrenador principal del Clermont.

El segunda línea entrerriano, con apenas 26 años, continúa afianzándose como uno de los referentes argentinos en el rugby europeo. Su regreso al Clermont no solo representa una inyección de calidad para el equipo, sino también un nuevo capítulo en una carrera que no deja de crecer. Desde Concordia al Top 14, Kremer sigue dejando huella.

Dejanos tu comentario