Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Ocurrió en Concepción del Uruguay. La mujer, que fue a hacer una denuncia por violencia de género, aseguró que la dejaron sola y sin contención

8 de octubre 2025 · 12:43hs
Ocurrió en Concepción del Uruguay. La mujer, que fue a hacer una denuncia por violencia de género, aseguró que la dejaron sola y sin contención

Una mujer denunció que debió esperar más de una hora y media para radicar una denuncia por violencia de género en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Concepción del Uruguay, situación que provocó la apertura de una investigación interna y puso bajo la lupa el accionar del personal policial.

De acuerdo con la información de La Pirámide, la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay informó que desconocía el episodio y, tras su difusión, inició un sumario administrativo para analizar las responsabilidades, revisar cámaras de seguridad y tomar declaraciones a las partes involucradas.

El caso tuvo lugar la semana pasada, cuando la denunciante llegó a la dependencia policial y explicó que necesitaba asistencia urgente por una situación de violencia.

Concepción del Uruguay denuncia violencia de género
Contra sus expectativas, las oficiales le pidieron que aguardara. La mujer aseguró que se fueron a una oficina y dejaron a la denunciante sola “sin contención ni escucha”, según lo que relató en diálogo con La Pirámide.

Con la puerta de la oficina entreabierta, la denunciante advirtió que una de las oficiales le hacía una trenza a su compañera y, una vez finalizado ese momento, ambas se retiraron a almorzar, lo que provocó que permaneciera sola y esperando durante más de una hora y media.

Al tiempo que la víctima permanecía sola en el pasillo, no recibió acompañamiento ni fue contenida por ningún miembro de la comisaría.

Perspectiva de género

Desde sectores institucionales subrayaron que las víctimas deben recibir atención inmediata y trato especializado, tal como lo establecen los protocolos vigentes.

Luego de la polémica por un video donde se ve a dos funcionarias policiales de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Concepción del Uruguay peinándose y retrasando la toma de una denuncia, miembros de la Fundación Micaela insistieron en la importancia de capacitar en la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel nacional y provincial.

En este sentido, desde Fundación Micaela sostuvieron: «Cuando recibimos este tipo de noticias no nos sorprende, y eso es lo más angustiante. Cuando una se aleja de ese efecto que te genera leerlo».

"La Fundación Micaela García cuenta con muchas promotoras territoriales de violencia por motivos de género, que somos personas que acompañamos a quienes la sufren y que muchas veces nos toca acompañarlas a hacer la denuncia o en la previa. A veces ni siquiera se llega a hacer la denuncia. Abogadas, psicólogas o voluntarias que trabajan en este ámbito han tenido al menos una historia similar a la que se ve en este video. Todas alguna vez hemos sido revictimizadas y vulneradas desde estas instituciones", explicaron.

